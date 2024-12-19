Якушев рассказал, как «Единая Россия» исполнит обещания Путина с «Прямой линии»

«Единая Россия» намерена исполнить все обещания российского президента Владимира Путина, связанные с выплатами российским солдатам. В народной программе партии есть специальный раздел с прописанными мерами поддержки. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. Он отметил, что большой блок обращений от граждан в адрес президента страны во время «Прямой линии» касался именно темы СВО.
«В народной программе „Единой России“ есть специальный раздел, где прописаны все меры по поддержке бойцов и их семей, принятия которых будет добиваться партия. На „Прямой линии“ президент вновь подчеркнул важность работы по подготовке участников СВО для участия в деятельности всех уровней власти. Таким образом будет реализована идея главы государства о формировании новой элиты страны. Такая работа будет вестись по линии программы „Время Героев“, — сказал Владимир Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте партии.
«Единая Россия» намерена продолжить работу, связанную с повышением квалификации ветеранов спецоперации на Украине, чтобы те потом смогли более эффективно применять полученные управленческие навыки в ходе программы «Время героев». «Прежде всего, организуем спецкурс для ветеранов, намеренных пополнить депутатский корпус, идти в госуправление, но не имеющих соответствующего опыта. Наставниками для них станут лучшие партийцы», — пояснил секретарь генсовета партии.
Якушев также обозначил и другой приоритет, который озвучивал лично президент Путин — реализация семейной политики, а также отдельно повышение демографии. У партии есть несколько инициатив, направленных на решение соответствующих задач, подчеркнул секретарь. Он пояснил, что партия уже выступала за более адресный, дифференцированный подход к критериям нуждаемости семей.
«Сейчас он будет реализован через налоговый вычет. Партия проведет мониторинг работы такого механизма и — если потребуется — доработает его на пользу людям», — сказал Владимир Якушев. Также «Единая Россия» направит силы на укрепление новых регионов, развитие медицины, экономики, поддержку молодежи. Это только часть планов, обозначенных партией. По ряду из них будет непосредственное взаимодействие с правительством страны, подытожил Якушев.
Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин провел ежегодную «Прямую линию». Мероприятие вновь носило гибридный характер: участвовали не только простые россияне, но также и журналисты, причем как из России, так и из-за рубежа. О том, как в этом году прошло мероприятие по итогам года, URA.RU писало отдельно.
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