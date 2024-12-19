19 декабря 2024

Президент Узбекистана осудил убийство Кириллова

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Президент Узбекистана осудил убийство генерала Кириллова, назвав это «подлым террористическим актом»
Президент Узбекистана осудил убийство генерала Кириллова, назвав это «подлым террористическим актом» Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев решительно осудил теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Он выразил свои соболезнования в связи с их гибелью во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Подчеркнуто, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт», — говорится в telegram-канале Кремля. Во время разговора лидеры государств также выразили стремление к продолжению сотрудничества спецслужб в сфере противодействия терроризму и дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений по всем направлениям.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря из-за детонации взрывного устройства на Рязанском проспекте. По факту сразу же было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым по делу проходит уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов. По решению суда, он был отправлен в СИЗО до 18 февраля 2025 года. 

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев решительно осудил теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Он выразил свои соболезнования в связи с их гибелью во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.  «Подчеркнуто, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт», — говорится в telegram-канале Кремля. Во время разговора лидеры государств также выразили стремление к продолжению сотрудничества спецслужб в сфере противодействия терроризму и дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений по всем направлениям. Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря из-за детонации взрывного устройства на Рязанском проспекте. По факту сразу же было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым по делу проходит уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов. По решению суда, он был отправлен в СИЗО до 18 февраля 2025 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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