Президент Узбекистана осудил убийство Кириллова

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев решительно осудил теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Он выразил свои соболезнования в связи с их гибелью во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Подчеркнуто, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт», — говорится в telegram-канале Кремля. Во время разговора лидеры государств также выразили стремление к продолжению сотрудничества спецслужб в сфере противодействия терроризму и дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений по всем направлениям.
Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря из-за детонации взрывного устройства на Рязанском проспекте. По факту сразу же было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым по делу проходит уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов. По решению суда, он был отправлен в СИЗО до 18 февраля 2025 года.
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