Исполнителя убийства Кириллова отправили в СИЗО

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Жителя Узбекистана отправили под стражу по делу об убийстве Кириллова
Жителя Узбекистана отправили под стражу по делу об убийстве Кириллова Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова отправили в СИЗО до 18 февраля 2025 года. Решение вынес Басманный районный суд Москвы.

«Обвиняемый в совершении теракта на Рязанском проспекте столицы отправлен в СИЗО», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции по Москве. По данным следствия, уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов обвиняется по нескольким статьям УК РФ. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье о терроризме. 

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря из-за взрыва на Рязанском проспекте. На допросе Курбанов признал вину и заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Перед убийством он арендовал для слежки за генералом номер в гостинице «Карачарово», расположенной в 500 метрах от его дома.

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Обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова отправили в СИЗО до 18 февраля 2025 года. Решение вынес Басманный районный суд Москвы. «Обвиняемый в совершении теракта на Рязанском проспекте столицы отправлен в СИЗО», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции по Москве. По данным следствия, уроженец Узбекистана Ахмад Курбанов обвиняется по нескольким статьям УК РФ. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье о терроризме.  Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря из-за взрыва на Рязанском проспекте. На допросе Курбанов признал вину и заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Перед убийством он арендовал для слежки за генералом номер в гостинице «Карачарово», расположенной в 500 метрах от его дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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