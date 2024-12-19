Лошкин вывел всю дорожную технику на борьбу со снегопадом в Челябинске. Фото

19 декабря 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Все подрядчики вывели колонны техники на уборку снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Алексей Лошкин вывел всю дорожную технику на уборку снега в Челябинске. По его словам, снегопад продолжается и он лично проверяет работу служб в ночное время. «Проверил выход техники в ночную смену. Задействовали более 250 единиц техники и порядка 700 рабочих. Снегопад в Челябинске продолжается, и он задержится у нас на несколько дней», — написал мэр в своем telegram-канале. Лошкин отметил, что сейчас важно, чтобы все дорожные подрядчики и службы слаженно выполняли свою работу. Именно ручной труд показал свою эффективность в уборке тротуаров, остановок, парковок и пешеходных переходов. Все подрядчики также вывели колонны техники, которые чистят дороги на всю ширину. «Обратил внимание на важность своевременного вывоза снега. Недопустимо оставлять валы, заужающие проезжую часть. Нужно сразу отправлять их на снегосвалку. В том числе для этого потребовал максимально использовать шнекороторы — спецтехнику, которая сразу забрасывает снег в самосвалы. И важно, чтобы в распоряжении подрядчиков было достаточно грузовых автомобилей», — добавил глава города. Он поручил комитету дорожного хозяйства контролировать использование противогололедных материалов и следить, чтобы после отработки соль своевременно убиралась с дорог. В ближайшее время планирует проверить организацию работы на снегосвалке: там полностью пересмотрена логистика складирования снега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Алексей Лошкин вывел всю дорожную технику на уборку снега в Челябинске. По его словам, снегопад продолжается и он лично проверяет работу служб в ночное время. «Проверил выход техники в ночную смену. Задействовали более 250 единиц техники и порядка 700 рабочих. Снегопад в Челябинске продолжается, и он задержится у нас на несколько дней», — написал мэр в своем telegram-канале. Лошкин отметил, что сейчас важно, чтобы все дорожные подрядчики и службы слаженно выполняли свою работу. Именно ручной труд показал свою эффективность в уборке тротуаров, остановок, парковок и пешеходных переходов. Все подрядчики также вывели колонны техники, которые чистят дороги на всю ширину. «Обратил внимание на важность своевременного вывоза снега. Недопустимо оставлять валы, заужающие проезжую часть. Нужно сразу отправлять их на снегосвалку. В том числе для этого потребовал максимально использовать шнекороторы — спецтехнику, которая сразу забрасывает снег в самосвалы. И важно, чтобы в распоряжении подрядчиков было достаточно грузовых автомобилей», — добавил глава города. Он поручил комитету дорожного хозяйства контролировать использование противогололедных материалов и следить, чтобы после отработки соль своевременно убиралась с дорог. В ближайшее время планирует проверить организацию работы на снегосвалке: там полностью пересмотрена логистика складирования снега.