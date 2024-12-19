Екатеринбуржец позвал бездомную в гости и изнасиловал

Обвиняемому 50 лет (архивное фото)
В Октябрьском районе Екатеринбурге 50-летний мужчина позвал в гости бездомную и изнасиловал. Подробности истории рассказал источник URA.RU.
По его словам, в ночь на 14 декабря фигурант распивал спиртное с женщиной. «А затем набросился на нее и надругался над ней», — сказал собеседник агентства.
Подозреваемый свою вину отрицает. Сейчас он находится в СИЗО за ранее совершенное преступление. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Комментариев от свердловских силовых структур нет.
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