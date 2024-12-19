19 декабря 2024

Екатеринбуржец позвал бездомную в гости и изнасиловал

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Михаилом Клименко. Екатеринбург, ногти, дресс код, жест двумя руками, руки, мужской маникюр
Обвиняемому 50 лет (архивное фото) Фото:

В Октябрьском районе Екатеринбурге 50-летний мужчина позвал в гости бездомную и изнасиловал. Подробности истории рассказал источник URA.RU.

По его словам, в ночь на 14 декабря фигурант распивал спиртное с женщиной. «А затем набросился на нее и надругался над ней», — сказал собеседник агентства.

Подозреваемый свою вину отрицает. Сейчас он находится в СИЗО за ранее совершенное преступление. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Комментариев от свердловских силовых структур нет.

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В Октябрьском районе Екатеринбурге 50-летний мужчина позвал в гости бездомную и изнасиловал. Подробности истории рассказал источник URA.RU. По его словам, в ночь на 14 декабря фигурант распивал спиртное с женщиной. «А затем набросился на нее и надругался над ней», — сказал собеседник агентства. Подозреваемый свою вину отрицает. Сейчас он находится в СИЗО за ранее совершенное преступление. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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