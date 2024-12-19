Происшествия Екатеринбуржец позвал бездомную в гости и изнасиловал 20 декабря 2024 в 10:03 Размер текста - 17 + Обвиняемому 50 лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Октябрьском районе Екатеринбурге 50-летний мужчина позвал в гости бездомную и изнасиловал. Подробности истории рассказал источник URA.RU. По его словам, в ночь на 14 декабря фигурант распивал спиртное с женщиной. «А затем набросился на нее и надругался над ней», — сказал собеседник агентства. Подозреваемый свою вину отрицает. Сейчас он находится в СИЗО за ранее совершенное преступление. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Комментариев от свердловских силовых структур нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Октябрьском районе Екатеринбурге 50-летний мужчина позвал в гости бездомную и изнасиловал. Подробности истории рассказал источник URA.RU. По его словам, в ночь на 14 декабря фигурант распивал спиртное с женщиной. «А затем набросился на нее и надругался над ней», — сказал собеседник агентства. Подозреваемый свою вину отрицает. Сейчас он находится в СИЗО за ранее совершенное преступление. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Комментариев от свердловских силовых структур нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям