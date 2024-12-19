Шольц согласился с Трампом по поводу мира на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону ситуацию на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера сошлись во мнении, что конфликт затянулся, и подчеркнули важность скорейшего достижения мира. Об этом рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
«Сегодня канцлер Олаф Шольц в очередной раз поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», — рассказал Хебештрайт.
Они пришли к единому мнению, что конфликт между Россией и Украиной затянулся, и подчеркнули необходимость скорейшего поиска справедливого и прочного решения для мира. Хебештрайт также подчеркнул, что Шольц подтвердил Трампу свою готовность поддерживать Украину на протяжении всего необходимого времени.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что готов вести переговоры о мире с украинским лидером Владимиром Зеленским на основе Стамбульского договора, без предварительных условий.
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