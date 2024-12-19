19 декабря 2024

Шольц согласился с Трампом по поводу мира на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц подтвердил Трампу свою готовность поддерживать Украину
Шольц подтвердил Трампу свою готовность поддерживать Украину Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону ситуацию на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера сошлись во мнении, что конфликт затянулся, и подчеркнули важность скорейшего достижения мира. Об этом рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

«Сегодня канцлер Олаф Шольц в очередной раз поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», — рассказал Хебештрайт.

Они пришли к единому мнению, что конфликт между Россией и Украиной затянулся, и подчеркнули необходимость скорейшего поиска справедливого и прочного решения для мира. Хебештрайт также подчеркнул, что Шольц подтвердил Трампу свою готовность поддерживать Украину на протяжении всего необходимого времени.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что готов вести переговоры о мире с украинским лидером Владимиром Зеленским на основе Стамбульского договора, без предварительных условий. 

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Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону ситуацию на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера сошлись во мнении, что конфликт затянулся, и подчеркнули важность скорейшего достижения мира. Об этом рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт. «Сегодня канцлер Олаф Шольц в очередной раз поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом. Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», — рассказал Хебештрайт. Они пришли к единому мнению, что конфликт между Россией и Украиной затянулся, и подчеркнули необходимость скорейшего поиска справедливого и прочного решения для мира. Хебештрайт также подчеркнул, что Шольц подтвердил Трампу свою готовность поддерживать Украину на протяжении всего необходимого времени. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что готов вести переговоры о мире с украинским лидером Владимиром Зеленским на основе Стамбульского договора, без предварительных условий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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