19 декабря 2024

Генпрокурор РФ Краснов: в военных городках будет наведен порядок

© Служба новостей «URA.RU»
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Краснов подтвердил серьезность проблемы, связанной с износом инфраструктуры
Краснов подтвердил серьезность проблемы, связанной с износом инфраструктуры Фото:

В ближайшее время состояние военных городков в России будет приведено в порядок. Прокуроры проверят их учет и, если нужно, передадут дома в городках в ведение муниципальных органов власти, чтобы люди жили комфортно. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании комитетов СФ в ходе предварительного обсуждения его кандидатуры для переназначения на пост.

«Всем прокурорам поручено довести до конца проверки, касающиеся состояния военных городков, навести порядок в вопросах их учёта и, если нужно, передать дома в таких городках в ведение муниципальных органов власти, чтобы люди жили в комфортных условиях. В ближайшее время ситуация будет исправлена», — пишет «Сенат Информ» со ссылкой на заявление Краснова.

Сенатор Виктор Шептий, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу многочисленных обращений от жителей военных городков, указывая на износ коммунальной инфраструктуры и невозможность местных властей влиять на ситуацию. Он запросил у Генпрокурора информацию о действиях прокуратуры в защите прав жителей.

Краснов подтвердил серьезность проблемы, связанной с износом инфраструктуры и завышенными тарифами, а также неготовностью систем к отопительному сезону. Он описал ситуацию как удручающую: «Видел, как системы отопления греют воздух, а не помещения, где проживают люди».

Краснов сообщил, что примерно год назад дал поручение провести соответствующие проверки. Сейчас они масштабно идут по всей стране. «Мы совместно с Минобороны, с муниципальными, региональными органами власти [приводим] в надлежащее состояние [городки], где проживают военнослужащие, члены их семей, бойцы, которые принимают участие в СВО», — подчеркнул Краснов.

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В ближайшее время состояние военных городков в России будет приведено в порядок. Прокуроры проверят их учет и, если нужно, передадут дома в городках в ведение муниципальных органов власти, чтобы люди жили комфортно. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании комитетов СФ в ходе предварительного обсуждения его кандидатуры для переназначения на пост. «Всем прокурорам поручено довести до конца проверки, касающиеся состояния военных городков, навести порядок в вопросах их учёта и, если нужно, передать дома в таких городках в ведение муниципальных органов власти, чтобы люди жили в комфортных условиях. В ближайшее время ситуация будет исправлена», — пишет «Сенат Информ» со ссылкой на заявление Краснова. Сенатор Виктор Шептий, в свою очередь, выразил обеспокоенность по поводу многочисленных обращений от жителей военных городков, указывая на износ коммунальной инфраструктуры и невозможность местных властей влиять на ситуацию. Он запросил у Генпрокурора информацию о действиях прокуратуры в защите прав жителей. Краснов подтвердил серьезность проблемы, связанной с износом инфраструктуры и завышенными тарифами, а также неготовностью систем к отопительному сезону. Он описал ситуацию как удручающую: «Видел, как системы отопления греют воздух, а не помещения, где проживают люди». Краснов сообщил, что примерно год назад дал поручение провести соответствующие проверки. Сейчас они масштабно идут по всей стране. «Мы совместно с Минобороны, с муниципальными, региональными органами власти [приводим] в надлежащее состояние [городки], где проживают военнослужащие, члены их семей, бойцы, которые принимают участие в СВО», — подчеркнул Краснов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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