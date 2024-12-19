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03:26
В Перми появился памятник российскому рудопромышленнику Тасимову. Фото
03:23
Пять человек погибло в результате пожара в пункте сбора на СВО в Якутии
03:23
Премьер Ливии запретил использовать страну в качестве плацдарма для военной техники России
Удар по Киеву, выплаты бойцам и прекращение огня: что рассказал Путин о спецоперации на Украине
03:22
Хуснуллин: нехватка кадров в строительстве оценивается в 400 тысяч человек
03:00
Россияне потратили почти 6 миллиардов на дженерики «Оземпика»
02:48
Премьер Франции намерен назначить новый кабинет министров в выходные
Путин выступил в новой роли в откровенном разговоре с россиянами
02:46
В России появился ГОСТ на подарок для новорожденных
02:43
Дом.РФ: отмена лимитов по семейной ипотеке исключит ажиотаж
02:41
Клава Кока заявила, что чувствует себя отлично после расставания с Повериным
Громкие цитаты Путина с «Прямой линии»: об «Орешнике», «девочках» и Жириновском
02:39
Президент Венесуэлы пригласил Путина на инаугурацию
02:39
Росрыболовство: икры хватит на всех
02:28
В Совфеде наградили участников программы переподготовки КМНС
Дуэль с «Орешником», ответ URA.RU и будущее России: главное с «Прямой линии» Владимира Путина
02:11
Сийярто: Украина начала кампанию против Венгрии из-за рождественского перемирия
02:01
Мэрия Перми нашла нарушения в использовании участков Центрального рынка
01:52
Симоньян: любой результат СВО на Западе подадут как проигрыш России
Путин позволил журналистам то, чего не позволяют другие чиновники
01:19
Республиканцы предложили выдвинуть Маска на пост спикера конгресса
1
01:18
Эстонцам запретят участвовать в мероприятиях в России
01:17
Количество туристов резко сократилось в Курганской области
Как оформить сельскую ипотеку в 2025 году: пошаговая инструкция
01:10
США выдвинули России угрозу, связанную с ядерным оружием
1
00:59
«Нечеловеческий крик»: тагильчанин молил о помощи врачей в больнице. Видео
00:47
Генпрокурор РФ Краснов: в военных городках будет наведен порядок
Какие новогодние подарки дарят работникам нефтяные компании ХМАО
00:40
Пермский «Молот» победил четвертый раз подряд, обыграв ХК «Горняк» по буллитам. Видео
00:34
Шольц согласился с Трампом по поводу мира на Украине
00:13
Белгородская экс-чиновница получила крупный срок за теракт
2
«Путин с насмешкой бросил вызов»: как на Западе и в мире отреагировали на «Прямую линию»
19 декабря 2024
23:49
В Кургане цена проезда в «Ласточке» с 1 января 2025 года снизится на 11%
23:44
Топ-10 закусок под шампанское: клубника, роллы, рулет, креветки
23:42
Володин: закон о статусе воюющих в Курской области ожидается в январе
Пенсии, сатанизм и недовольство ключевой ставкой: какие вопросы попали на экран «Прямой линии». Фотогалерея
23:42
«Теперь Плесканова»: в Перми затопило улицу Плеханова. Видео
1
23:34
РБК: глава военной контрразведки ФСБ Юрьев ушел в отставку
23:33
Лошкин вывел всю дорожную технику на борьбу со снегопадом в Челябинске. Фото
Сибирский губернатор добивается перевода в госкомпанию
23:20
В тюменском УМВД рассказали мигрантам, как сэкономить на патентах
23:17
Жителей Курганской области захлестнула проблема ожирения
23:03
«Придет новая пандемия»: свердловский врач рассказал о надвигающемся вирусе
1
Главный эсер ХМАО Сердюк теряет контроль над партией
23:03
Якушев рассказал, как «Единая Россия» исполнит обещания Путина с «Прямой линии»
1
23:00
Президент Узбекистана осудил убийство Кириллова
22:55
Комментатор Губерниев раскритиковал мэрию Чайковского за неубранный снег с улиц. Видео
Американский журналист сбежал после перепалки с Путиным на «Прямой линии»: что произошло
22:51
В Курганской области задержан рецидивист с незаконным оружием и боеприпасами
22:45
Число пострадавших в перевернувшемся автобусе детской команды выросло до пяти
22:43
Володин: бойцы в Курской области получат статус участника СВО
Счетная палата России раскритиковала работу спасательного флота Росрыболовства
22:42
Захарова высказалась о приглашении стан Запада на 9 мая после вопроса URA.RU Путину
1
22:34
РБК: в России полностью заблокируют YouTube в декабре
5
22:26
Пермское УФАС наказало оптику и салон ортопедии за нарушения закона о рекламе
Путин ответил URA.RU, ждут ли США и Британию 9 мая
22:22
Исполнителя убийства Кириллова отправили в СИЗО
1
22:09
Суд отказал Татьяне Ким во взыскании с Бакальчука 37 млрд руб
21:57
В Кургане дворники подрались из-за лопаты. Видео
Депутат ранил соратников и скрылся: что известно о ситуации со стрельбой в Абхазии
21:48
Хинштейн: часть населенных пунктов Курской области «снесены с лица земли»
2
21:45
Сколько стоят номера в отелях и на базах отдыха под Челябинском на Новый год. Фото
21:43
Конкуренция в Арктике и вопросы Путину про инфраструктуру ЯНАО: события дня
Ростовская область подверглась массированной атаке: карта спецоперации на 19 декабря
21:37
Кухарук сделал заявление после «Прямой линии» Путина
21:37
Mash: главу района Петербурга задержали за взятку
1
21:27
«Помогут с секциями и кружками»: власти ХМАО решат проблемы многодетной сургутянки, которая дозвонилась Путину
1
Работал поваром, мечтал о Европе: что известно о предполагаемом убийце Кириллова
21:20
260 тысяч за серьги и 144 тысячи за кроссовки: какие самые дорогие покупки тюменцы делали за год
1
21:15
Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство
15
21:07
Путин заявил, что РФ готова к «дуэли» с «Орешником» прямо сейчас
5
Эксперт рассказал, когда кредиты в России станут доступнее
21:03
Заместителю тюменского губернатора Моора не дают уйти на пенсию
21:00
Ипотека или аренда: что выгоднее на Ямале
20:56
Трассу между Екатеринбургом и Тюменью перекрыли из-за аварии. Скрин
20:55
Сорванные выборы мэра и вопросы к Путину: главное за 19 декабря в Кургане
20:49
Гострудинспекция раскрыла пермские предприятия и организации, где гибнут люди и не платят зарплату
20:45
Зеленский после слов Путина заявил, что Украина не будет продлевать транзит газа
20:45
Бесславные отставки: как в Челябинской области увольняли нелюбимых мэров
20:42
В Челябинской области автобус с детьми улетел в кювет и перевернулся. Фото
20:32
Песков объяснил оскорбление Зеленского в адрес Путина эмоциональной перегрузкой
2
20:26
Как кошки предсказывают погоду и катаклизмы — отвечает зоопсихолог
3
20:19
В Перми появится гостиница в Верхних Муллах
20:18
СК раскрыл, что заставило убийцу зарезать мать четверых детей в Нижнем Тагиле. Фото
3
20:16
Дело виновника летнего смертельного ДТП под Усть-Катавом направлено в суд
20:12
Все в помете, паутине и насекомых: в тюменском цеху по переработке мяса нашли антисанитарию
20:09
МО РФ рассказало об ударе Украины по комбинату в Ростовской области
2
20:05
На Урале запущена новая схема вымогательства у бизнеса — через письма топ-чиновникам
1
20:04
Якушев рассказал, как «Единая Россия» спасает Черное море от разлива нефтепродуктов
3
20:03
Новый подвед депмолодежи ЯНАО станет исполнительным органом для реализации нацпроекта
20:00
Тюменцев охраняют более двухсот дружинников и казаков
19:51
Жительнице Нижнего Новгорода лично позвонила министр здравоохранения области после жалобы Путину
4
19:46
В Челябинске задержали трех дрифтеров
19:44
В Перми рабочий упал с высоты на стройке дома
19:43
Владельцы китайских машин в Тюмени столкнулись с новой проблемой
9
19:42
В Кургане открыли дорогу на улице Дзержинского после ремонта
19:32
В Свердловской области начнут развивать бокс на инвалидных колясках
19:31
«Сургутнефтегаз» через суд добился снижения аренды за пляж на Черном море
1
19:30
В челябинском районе полностью закроют аварийную школу в середине учебного года
19:28
В Екатеринбурге хотят продолжить стройку важного медцентра за сотни миллионов
19:25
Курганские чиновники назвали провокацией жалобу на снижение зарплат у педагогов
19:25
Путин высказался о бойцах ЧВК «Вагнер»
19:22
ФАС удовлетворила просьбы свердловских мэров о повышении тарифов на ЖКХ
1
19:21
Депутат гордумы Барбашин рассказал, как будут охранять Челябинск в новогодние праздники
19:10
Росгвардия ЯНАО уничтожила взрывоопасные вещества и предметы. Видео
19:09
Пермячка требует запретить пропаганду одиночества в России
2
19:06
На окраину Екатеринбурга срочно съехались десятки врачей-спасателей. Фото, видео
19:04
Исполнителю убийства Кириллова вменили терроризм
19:03
В Тюменской области появится программа по трудоустройству бывших военных
19:01
Убежавший с прямой линии с Путиным американский журналист вернулся через час. Видео
2
18:59
Utair подарит бесплатные перелеты многодетным семьям после жалобы жительницы Сургута Путину
3
18:58
Появилось видео с места убийства многодетной матери в Нижнем Тагиле
18:53
Капитана нефтетанкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе, приговорили к заключению
1
18:52
Лидер тюменской ЛДПР Сысоев готов попрощаться с бунтарями-депутатами
18:49
Екатеринбург встал в девятибалльные пробки, а цены на такси взлетели. Скрин
3
18:48
ВСУ атаковали Белгород во время прямой линии Путина
1
18:47
Боятся конкуренции: Путин ответил на вопрос о развитии СПГ в Арктике. Видео
18:46
Агрегатор такси в Кургане подсказал, в какое время лучше ехать в новогодние праздники на такси
18:45
Массовое ДТП произошло около Челябинска. Видео
18:43
Мигранты едут в Тюменскую область за российским гражданством. Фото
1
18:40
Путин намекнул, что дал бы в России политическое убежище Зеленскому
2
18:38
До личного рекорда Путина по длительности прямой линии не хватило 10 минут
18:37
Путин рассказал, почему сейчас не может быть счастлив
18:37
Уроженка Кургана задала вопрос Путину про переговоры с Киевом
18:36
«Такой растакой, алкаш»: Путин рассказал о реальном отношении Запада к Ельцину
1
18:36
Минфин подготовил изменения в семейной ипотеке после поручения Путина
18:36
Жители Курганской области пожаловались Путину на отсутствие газа
18:35
«Отошли от края»: Путин заявил, что уберег Россию
18:33
Путин раскрыл подробности переговоров с посредниками по завершению конфликта на Украине
18:31
Руководитель ФАДН исполнил новогоднее желание детей из Новоазовска
18:30
Ипотечный брокер Ракута рассказал, как снизить ставку при покупке готового жилья
18:28
Что подарить коллегам на Новый год: 20 оригинальных идей
18:26
Путин: контракта на транзит газа РФ через Украину не будет, «Газпром» переживет
3
18:23
Какие вопросы задали Путину тюменцы в рамках прямой линии. Скрин
18:21
Путин ответил на вопрос о желании провести СВО, если бы мог вернуться в 2022 год
3
18:20
На прямой линии Путина пермяки спросили об аэропорте
18:15
Холдинг пермского миллиардера ищет специалиста по HAVAL на зарплату в 300 тысяч
18:14
В Абхазии приняли экстренные меры после стрельбы у парламента
1
18:12
В Златоусте сгорела маршрутка. Фото
18:11
В Челябинске за месяц стали продавать на 20% больше новых квартир. Инфографика
18:09
«Перестал смеяться»: Путин рассказал, как на нем отразилась спецоперация
1
18:08
«Оказалось, что в нем больше человека»: Путин не стал осуждать Байдена за помилование своего сына
18:07
Против отправившегося на СВО топ-менеджера «Роснано» возобновили уголовное дело
18:03
Свердловчане спросили у Путина, как прожить на пенсию в 13 тысяч. Фото
10
18:01
Путин пошутил про порносайты
2
18:00
Первый вице-губернатор Челябинской области Мамин уходит в отставку
18:00
АЗС, база с железной дорогой и производство бетона: курганцы избавляются от крупного бизнеса
17:53
Путин рассказал о проблемах здравоохранения в регионах РФ
17:53
Кадыров попросил у Путина разрешение на использование «Орешника»
17:53
«Дочь от него без ума»: соседи рассказали об убийце многодетной матери в Нижнем Тагиле
1
17:52
Власти Осы отказали школам в 17 млн для защиты от террористической угрозы
1
17:49
Американский журналист сбежал с пресс-конференции Путина
14
17:48
На прямой линии Путина появился вопрос от пермяков про здравоохранение
17:47
«В этом есть кайф»: Путин рассказал, что пользуется гаджетами
17:45
В школах Салехарда разгорелся скандал из-за «Елки главы города»
17:44
Обняться с Добби и поколдовать: екатеринбуржцы нашли способ окунуться в мир Гарри Поттера. Фото
17:43
Путин рассказал анекдот про слово из трех букв
5
17:42
В Ханты-Мансийск приехали огромные белые мишки. Фото
4
17:41
В детском саду в Дагестане детям вместо мультиков включили прямую линию Путина
4
17:41
Ботулизм у екатеринбурженки установили только с третьего раза
1
17:40
Свердловчан зовут колоть дрова за зарплату в 80 тысяч рублей
17:39
Путин раскрыл, почему сбываются предсказания Жириновского
2
17:38
Кухарук взял на контроль обращение жительницы ХМАО к Путину
17:38
Кто такой Влад Бумага: история успеха самого популярного детского блогера
4
17:36
Тюменская ресторанная компания ищет генератора фейковых вакансий
17:36
Путин раскрыл, знает ли он, насколько повысят ключевую ставку 20 декабря
17:34
Путин рассказал про интересные разговоры с европейским политиком
17:32
В Минпросвящении ответили на критику Гепрокуратуры
17:32
Больше семи лет колонии: экс-замглавы Шадринска получила новый срок и ушла из зала суда. Видео
2
17:30
«Не нужно ругаться на чиновников»: Путин объяснил, почему к нему обращаются для «командирского решения»
1
17:30
Путин дал поручение Минобороны по попавшим на СВО в плен
17:30
Выпускники вузов по целевым направлениям не хотят возвращаться на работу в ЯНАО
17:27
Путин рассказал, в каком важном вопросе уступил Белоусову
17:26
Путин поблагодарил Собчак за ее работу в одной сфере
3
17:20
Эксперты рассказали, почему никто не верил в российских пловцов на ЧМ в Будапеште
1
17:20
Путин рассказал, почему решил внезапно увеличить выплаты раненым солдатам
17:20
Путин оценил работу фонда «Защитники Отечества»
17:13
Путин осудил Израиль за захват сирийских территорий
17:10
Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на прямой линии
6
17:08
Назван пермский вуз, который обучает лучших инженеров
17:08
Какие вопросы больше всего волновали пермяков на прямой линии Путина. Скрин
17:06
Повестки в военкомат вручили полицейские мигрантам в аэропорту Челябинска. Видео
17:06
Врачи ХМАО назвали главную опасность токсикоза во время беременности
17:05
Грабил, угрожал журналисту и помогал бойцам: что известно о блогере, который ударил украинца в Екатеринбурге
17:02
Путин: спецслужбы РФ пропустили удар по дочери Дугина
1
17:02
Депутаты думы Тюмени от ЛДПР Чирков и Елагин готовы покинуть фракцию после несостоявшегося бунта. Инсайд
17:01
Путин объяснил, почему в России замедляют YouTube и дал ультиматум Google
4
17:01
«Такие люди нам нужны»: Путин призвал продвигать участников СВО в бизнес и во власть
1
17:01
Свердловчане рассказали Путину о главных проблемах региона. Скрин
1
17:00
Билеты на «Ласточку» из Кургана в Екатеринбург подорожают с 2025 года
16:59
С какими вопросами курганцы чаще всего обращались к Путину
16:58
«Почему не многомужество»: депутат ГД вместо Путина ответила на волнующий вопрос россиян
16:55
Коммунисты приготовили многоходовку для выборов в заксобрание Ямала. Инсайд
16:55
В Магнитогорске пропал 16-летний подросток. Скрин
16:54
Путин рассказал житейскую мудрость, полученную от своего тренера по дзюдо
16:54
Ученый рассказал, как спасаться от белых ночей в ЯНАО
16:53
Губернатор ЯНАО подарит девочке поницикл
16:53
Жильцы аварийного дома в ХМАО пожаловались на нашествие наркоманов
16:50
Спикер заксо Бабушкина привела на «линию» Путина школьников и депутатов. Фото
16:49
В Петербурге сотрудник психологической службы избил фельдшера
16:48
В тюменском поселке участников СВО и инвалидов выгоняют из квартир
1
16:46
Путин рассказал, как решить проблему с мигрантами
8
16:45
Чем известен новый первый замруководителя курганского СУ СК Миненков
2
16:44
Тюменский перевозчик обратился к Путину из-за дорожных поборов в ЯНАО
16:43
Путин сказал, как россиянам вести себя с телефонными мошенниками
16:41
Путин допустил переговоры с Зеленским с одним нюансом
16:39
«Президент в курсе»: Собчак высоко оценила костюм Путина на прямой линии и показала свой. Фото
8
16:37
Путин: на украинских мошенников тратить боеприпасы не будем
16:36
Путин рассказал о миллиардах, которые украинские мошенники выманили у россиян
16:34
Путин анонсировал новые кредитные ограничения для россиян
16:31
Деньги на ветер: в Тюмени выросли цены на фейерверки
16:30
В ХМАО идет резкое потепление
16:29
Стало известно имя первого подозреваемого в стрельбе в Абхазии
1
16:29
«Это безобразие»: Путин жестко высказался об ипотеке в РФ
1
16:28
Пострадали дети: в Тюменском районе иномарка улетела в кювет. Фото
16:25
Ямал — это другой мир: тревел-блогер впечатлился путешествием по ЯНАО
16:21
Путин похвалил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского
1
16:20
Россия увеличила поставки мяса за границу почти на 30%
1
16:19
В Пермском крае произошло смертельное ДТП с сотрудниками налоговой
1
16:18
Путин пообещал жительнице ХМАО решить вопрос с авиабилетами для многодетных. Фото
16:18
Путин назвал миграционный вопрос очень острым и чувствительным для России
16:17
Приставы в Верховном суде обжаловали арест активов челябинского военврача
16:16
«И водочка имеется»: Путин раскрыл главный секрет отношений РФ и Китая
1
16:15
Путин назвал Си Цзиньпина своим другом
16:15
В ЦПКиО в Кургане откроется резиденция Деда Мороза
16:13
Свердловский суд ужесточил наказание подростку, поджегшему 13-летнего мальчика
1
16:12
В результате стрельбы в Абхазии погиб депутат Вахтанг Голандзия
2
16:12
В Тюмени ощутимо вырос спрос на минимально подешевевшие новостройки
16:12
Инцидент с мастурбирующим мигрантом в школе ЯНАО взят на контроль Бастрыкиным
16:10
Путин: в Чечне и Туве с демографией все нормально
1
16:09
«Это чудо»: Путин похвалил Кадырова
16:09
Многодетная сургутянка пожаловалась Путину на несправедливый отказ от пособий
3
16:07
Психолог раскрыла, как без стресса пережить последнюю неделю 2024 года
16:04
На Кубани резко наладилась ситуация с выбросом мазута в Черное море
3
16:03
Путин спросил, готова ли жена главы «РусГидро» ехать за мужем и компанией
2
16:03
Под Челябинском пьяный водитель автобуса вез пассажиров. Видео
16:01
Пережившая масштабный аудит «Титановая долина» растет в нацрейтинге
16:00
В малых городах ЯНАО могут появиться новые кинотеатры
16:00
Путин рассказал, как Россия справится с падением рождаемости
5
16:00
В курганском СУ СК назначили нового первого замруководителя
2
15:57
Учитель московской школы украл 67 тысяч у воспитанника
1
15:56
«Нам девочки нужны»: Путин признал проблему с демографией в России
1
15:56
Вынесен приговор экс-замначальника пермской колонии Андрею Швареву
15:52
Мужу основательницы Wildberries Бакальчуку отказали в передаче активов
2
15:51
Путин высказался об истинной роли БРИКС
15:49
В Перми начали работу новогодние ярмарки
15:49
Путин ответил, готов ли на компромиссы с Украиной
15:46
Путин впервые прокомментировал убийство генерала Кириллова
15:45
Путин процитировал Марка Твена, отвечая американскому журналисту
15:45
Реагенты портят все: как курганцам спасти зимнюю обувь от соли и грязи
2
15:43
У парламента Абхазии произошла стрельба, есть раненые
15:43
Путин ответил на наглые вопросы американского журналиста про СВО
15:42
Ботулизмом в Екатеринбурге заразились помощник судьи и ее мама
1
15:41
На боевом знамени, которое Путин показал в эфире, расписался боец из Златоуста. Фото
1
15:40
В ХМАО пенсионеры отдали мошенникам полмиллиарда рублей
15:40
Президент Литвы предупредил Украину о пустых оружейных складах ЕС
15:38
«Зачем вы туда лезете?»: Путин дал жесткий ответ журналисту из США про Сирию
15:36
В военный госпиталь Кургана поступил аппарат для наркоза. Фото
2
15:36
Путин высказался о встрече с Асадом после его приезда в Москву
15:34
Осужденный экс-полковник курганской полиции Кокотеев не смог выйти из колонии
3
15:32
Петерман продемонстрировал улучшение отношений с властями Нижневартовска. Фото
15:32
Путин отреагировал на крушение танкеров РФ в Керченском проливе
15:32
В Тюмени один из трактов сковала многокилометровая пробка. Скрин
15:32
Во время эфира Путина попросили закрыть Ельцин Центр. Скрин
8
15:31
Ситуацию с утечкой мазута в Черное море не могут устранить пятый день
1
15:31
Как избежать неудач в Новом 2025 году: советы от мастера фэн-шуй
1
15:30
Пермские предприятия стали лучшими российскими производителями товаров
15:30
Тюменские власти не намерены снижать темпы строительства жилья
1
15:30
Чем грозит незаконная вырубка новогодней елки и где пермяки могут купить главный символ праздника
15:28
«Шрам на все лицо»: убийца многодетной матери из Нижнего Тагила избивал ее. Фото
2
15:27
В Нижнем Тагиле запустят мусоросортировочный комплекс с российским оборудованием
3
15:26
Путин назвал категорию россиян, которым положена ипотека со ставкой 2%
15:23
В Екатеринбурге резко упали цены на посуточную аренду квартир
15:22
Челябинскому учителю-педофилу Маркину скостили срок в колонии
15:20
Путин попросил решить проблему перерасчета пенсий
15:19
Пермяк вышел в финал престижной премии, посвященной боям ММА
15:16
Пермь простится с экс-директором Дягилевской гимназии
15:15
Путин анонсировал строительство дороги вокруг Азовского моря
2
15:14
«Сбер» повысил ставку по вкладу до 29%
2
15:14
Знамя части, в которой служат бойцы с Ямала, показали в эфире Путина. Фото
15:11
Общественников и бизнес наградят за помощь новым регионам
15:08
Собчак осудили за шутку про национальные наряды участниц на встрече с Путиным
3
15:07
Путин раскрыл главное преимущество «Орешника»
15:06
Ученый медцентра из Кургана войдет в совет фонда, созданного по указу Путина. Фото
15:06
Путин рассказал, что смотрит со своими близкими малышами
15:05
Путин: угрозу для Беларуси мы воспринимаем как угрозу для РФ
15:00
Путин посмеялся, отвечая на вопрос о названии «Орешника»
14:58
Путин предложил Западу «дуэль» с ударом «Орешником» по Киеву
5
14:57
Обстановку во время снегопада на трассе М-5 в Челябинской области сняли на видео
14:55
Путин обратился к Западу по поводу «Орешника»
2
14:54
Российский рынок акций ускорился после начала прямой линии с Путиным
14:52
Пермская синематека выпустила свечи с ароматами новогодних фильмов. Фото
14:50
Путин назвал неожиданной для себя информацию о том, что бойцы в Курской области не имеют статуса участника СВО
14:49
Названы регионы, где новогодний стол будет самым дешевым
1
14:47
Предполагаемый убийца генерала Кириллова жил в 500 метрах от его дома
1
14:46
Путин раскрыл, почему назначил Хинштейна главой Курской области
14:45
Путин не стал называть дату освобождения Курской области
1
14:45
В Свердловской области появился первый мэр-участник СВО. Фото
1
14:41
Путин показал знамя, которое передали ему бойцы СВО. Фото
1
14:41
Пушилин назвал главную провокацию ВСУ перед прямой линией Путина
14:39
Путин обратился к бойцам в Курской области
14:39
Куйвашев дал установки коммунальщикам на новогодние праздники
3
14:38
Путин рассказал, что бойцы СВО передали ему оружие
14:35
Какие главные вопросы задали жители ХМАО на прямую линию Путина. Скрин
14:35
Краснов назвал коррупцию главной причиной плохих дорог в России
4
14:34
Губернатор Моор получил право уволить тюменского бизнес-омбудсмена досрочно
2
14:34
Путин раскрыл, как Россия победит рост цен
2
14:34
Путин пожурил ЦБ за рост ключевой ставки
14:32
Путин объяснил, почему растут цены на сливочное масло и другие продукты
3
14:32
В Челябинской области выпало до 40 сантиметров снега
3
14:29
«Ну че ты несешь?»: Путин извинился перед зрителями «Прямой линии»
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14:27
Жители ЯНАО спрашивали у Путина про инфраструктуру
1
14:27
Путин заявил о тревожном сигнале после разговора с Набиуллиной
1
14:25
О чем челябинцы спрашивали президента Путина. Скрин
14:25
Главный инженер тюменской обсерватории объяснил, почему участились северные сияния
14:23
В Кургане некоторым бюджетникам увеличили оклады
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14:23
Россиянам напомнили о детских пособиях в декабре в двойном размере
14:22
«Хочется движухи»: Путину задали провокационный вопрос
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14:18
В поликлинике Кургана поставят новый флюорограф
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14:16
Жители ЯНАО простятся с тремя участниками СВО по национальным традициям
14:11
Стала известна причина, по которой отменены выборы мэра Кургана
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14:10
Главком ВСУ Сырский пришел в ужас от обстановки на фронте
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14:09
Началась «Прямая линия» с Владимиром Путиным
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14:08
Власти ХМАО восстановили права 53 дольщиков
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В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
14:05
На тюменские стройки рвутся турецкие компании
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14:00
Пресс-секретарь мэрии Тобольска переезжает на работу в Тюмень
13:58
Зеленский поддержал укрепление ВСУ иностранными войсками
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Генпрокурор Краснов пообещал защитить бизнес от «чинуш»
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В новогоднюю ночь в центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя
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В Свердловской области заоблачно подорожала картошка за год. Инфографика
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13:53
Пермский «Трест №6» оштрафовали на десять миллионов рублей за коррупцию
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В ХМАО жители выиграли почти 100 миллионов в новогодних лотереях
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Челябинцев зовут на самую большую автоелку. Видео
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Выборов мэра в Кургане в 2024 году не будет: второй кандидат снимает свою кандидатуру
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13:46
В Челябинске рядом с Шершнями построят элитный клубный дом. Фото
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13:46
В Тюмени потеплеет до плюсовой температуры
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Ямальские врачи спасли жизнь мужчине с острым сердечным приступом
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Блогер Литвин вместо покупки BMW 5 решил сделать ВС РФ подарок
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У сотен поставщиков продуктов в свердловские школы и детсады нашли грубые нарушения
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Суд принял иск об изъятии у экс-владельца «Арианта» земли на берегу моря
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13:36
В Тюменской области стая волков вышла на охоту в частном секторе. Фото
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МО: российская армия освободила населенный пункт Новый Комар в ДНР
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Сургутские депутаты определились с датой выборов спикера и его кандидатурой. Инсайд
13:30
Агрегаторы такси раскрыли, как курганцы смогут сэкономить на поездках в Новый год
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13:28
Экс-замминистра обороны РФ генерала Булгакова обвинили в мошенничестве
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13:27
Мэрия Екатеринбурга бросит дополнительные силы на уборку в праздники
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13:25
Циклон с юга унесет снегопад из Челябинской области
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Хватает только на еду и ЖКХ: фельдшер из Миасса показала максимальную зарплату
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Убийца многодетной матери из Нижнего Тагила был под наркотиками. Фото
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Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
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Куда в Тюмени жаловаться на плохую уборку снега
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Новый главный тренер курганского ХК «Зауралье» Седунов начал готовить команду. Фото
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В Тюмени скончался почетный судья
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Екатеринбуржцы потратят десятки тысяч на новогодний стол
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Стук судебных молотков и шелест юаней: чем жил тюменский бизнес в 2024 году
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Жители ХМАО бросились утеплять загородные дома перед праздниками
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Пермяка, погнавшегося за экс-женой с мечом, приставы заставили заплатить штраф
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Правда ли, что Россию накрыла эпидемия «легкого ковида»: мнение врачей
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Продолжительность жизни курганцев упала на 2-2,5 года
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Как в мире отреагировали на убийство генерала Кириллова в Москве
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