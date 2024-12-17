В России с 1 апреля 2025 года вводят новый ГОСТ на винные карты

Новый ГОСТ для винных карт в будет введен для общепитов с 1 апреля 2025 года. Соблюдение новых мер должно популяризировать российские вина среди потребителей. Это следует из пресс-релиза Минсельхоза.
«С 1 апреля 2025 года вступит в силу национальный стандарт ГОСТ Р „Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт“», — говорится в пресс-релизе Минсельхоза. Там добавили со ссылкой на участников рынка, что эти рекомендации позволят повысить знания потребителей о российских винах и популизировать их.
Детальный ГОСТ для винных карт был впервые утвержден Росстандартом 11 ноября 2024 года. По нему, российские вина должны быть расположены в начале списка и обозначены специальными пометками. Также отечественной винодельческой доле рекомендовано выделять 20% доли в винной карте.
Отмечается, что в 2024 году в России выросло производство вина. В прошедшем ноябре было выпущено на 14,65% больше декалитров вина, чем в ноябре 2023 года. В аналогичный период также было продано на 3% больше декалитров показателя за прошлый год.
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