21 августа 2024

В России назвали новые критерии ГОСТа для школьной формы

В России уже в сентябре появится новый ГОСТ для школьной формы
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Курган, школьная форма, фартук, школьный базар, форма для девочек, передник
Новые критерии вводятся для школьной одежды Фото:

Новый государственный стандарт для школьной формы скоро утвердят в России. Об этом рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

«ГОСТ ориентирован на повседневную и торжественную одежду для детей, которые обучаются по программе начальной, средней и общей школы. Причем обувь и спортивные вещи не входят в контур документа. Форма должна носить светский характер. Одежда должна быть выдержана в деловом стиле», — передает газета «Известия» слова Шалаева.

В стандарте предусмотрены базовые требования к форме, например, речь идет о гигроскопичности (водопроницаемости), воздухопроницаемости. Также ГОСТ дает критерии по разрывной нагрузке школьной одежды, образованию катышек и стираемости.

Ранее в России предлагали чипировать школьную форму, чтобы отслеживать местоположение детей. Эту меру рассматривали как условие безопасности для учащихся.

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Новый государственный стандарт для школьной формы скоро утвердят в России. Об этом рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев. «ГОСТ ориентирован на повседневную и торжественную одежду для детей, которые обучаются по программе начальной, средней и общей школы. Причем обувь и спортивные вещи не входят в контур документа. Форма должна носить светский характер. Одежда должна быть выдержана в деловом стиле», — передает газета «Известия» слова Шалаева. В стандарте предусмотрены базовые требования к форме, например, речь идет о гигроскопичности (водопроницаемости), воздухопроницаемости. Также ГОСТ дает критерии по разрывной нагрузке школьной одежды, образованию катышек и стираемости. Ранее в России предлагали чипировать школьную форму, чтобы отслеживать местоположение детей. Эту меру рассматривали как условие безопасности для учащихся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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