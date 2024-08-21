В России назвали новые критерии ГОСТа для школьной формы

Новый государственный стандарт для школьной формы скоро утвердят в России. Об этом рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.
«ГОСТ ориентирован на повседневную и торжественную одежду для детей, которые обучаются по программе начальной, средней и общей школы. Причем обувь и спортивные вещи не входят в контур документа. Форма должна носить светский характер. Одежда должна быть выдержана в деловом стиле», — передает газета «Известия» слова Шалаева.
В стандарте предусмотрены базовые требования к форме, например, речь идет о гигроскопичности (водопроницаемости), воздухопроницаемости. Также ГОСТ дает критерии по разрывной нагрузке школьной одежды, образованию катышек и стираемости.
Ранее в России предлагали чипировать школьную форму, чтобы отслеживать местоположение детей. Эту меру рассматривали как условие безопасности для учащихся.
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