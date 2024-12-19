Хуснуллин: нехватка кадров в строительстве оценивается в 400 тысяч человек

В России наблюдается острый дефицит рабочей силы в строительной отрасли, который может составлять от 200 до 400 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что точную цифру определить сложно, так как она зависит от дальнейшего развития экономики.
«Нехватка рабочих в строительстве оценивается примерно в 200-400 тысяч человек», — передает РБК заявление Хусниллина. Он также указал на то, что нехватка кадров стала особенно ощутимой из-за значительного увеличения объемов строительства, которые выросли на 30% с 2020 года.
По словам вице-премьера, в строительной отрасли, ЖКХ и смежных областях работает около 11 миллионов человек, и текущий дефицит в 200-400 тысяч человек не является критическим для всей отрасли в целом. Однако на отдельных направлениях возникают проблемы.
Например, на новых территориях России, присоединенных в 2022 году, уже работает около 40 тысяч строителей, и спрос на рабочую силу там постепенно стабилизируется. Дефицит, однако, может уменьшиться из-за снижения объемов стройки, подчеркнул вице-премьер.
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