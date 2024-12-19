Текслер отреагировал на «Прямую линию» с Путиным. Видео

20 декабря 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Губернатор перечислил самые злободневные проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на «Прямую линию»» с президентом Владимиром Путиным. По его словам, лидер России ответил на вопросы, которые волнуют каждого жителя региона. «Как и многие, смотрел прямой эфир. Президент ответил на вопросы, которые волнуют каждого. Например, развитие экономики, рост цен. Списки проблем, с которыми чаще всего обращались жители Челябинской области — это ЖКХ, уровень пенсии, порядок их расчетов, поддержка членов СВО и инфраструктура», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что работа властей направлена на то, чтобы решить накопившиеся вопросы. Важной темой, озвученной президентом, он назвал демографическую ситуацию. «В этом году мы ввели значительные меры поддержки для многодетных семей. Будем продолжать эту работу. Согласен с президентом, что сегодня это самый серьезный вызов для всей нашей страны, нашего региона. В частности, порадовали решения по сохранению семейной льготной ипотеки. Главное в наступающем году для всех нас — это Победа», — добавил губернатор. «Прямая линия» с Путиным» состоялась 19 декабря. В этом году мероприятие побило рекорд по сравнению с предыдущим, продлившись четыре часа 26 минут. За это время лидер страны ответил более чем на 70 вопросов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на «Прямую линию»» с президентом Владимиром Путиным. По его словам, лидер России ответил на вопросы, которые волнуют каждого жителя региона. «Как и многие, смотрел прямой эфир. Президент ответил на вопросы, которые волнуют каждого. Например, развитие экономики, рост цен. Списки проблем, с которыми чаще всего обращались жители Челябинской области — это ЖКХ, уровень пенсии, порядок их расчетов, поддержка членов СВО и инфраструктура», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Текслер отметил, что работа властей направлена на то, чтобы решить накопившиеся вопросы. Важной темой, озвученной президентом, он назвал демографическую ситуацию. «В этом году мы ввели значительные меры поддержки для многодетных семей. Будем продолжать эту работу. Согласен с президентом, что сегодня это самый серьезный вызов для всей нашей страны, нашего региона. В частности, порадовали решения по сохранению семейной льготной ипотеки. Главное в наступающем году для всех нас — это Победа», — добавил губернатор. «Прямая линия» с Путиным» состоялась 19 декабря. В этом году мероприятие побило рекорд по сравнению с предыдущим, продлившись четыре часа 26 минут. За это время лидер страны ответил более чем на 70 вопросов.