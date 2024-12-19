19 декабря 2024

Жителей ХМАО с Новым годом поздравит Дед Мороз на тройке лошадей

В Нижневартовск приедут Дед Мороз и Снегурочка на тройке лошадей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз на тройке лошадей придете в Нижневартовск 20 декабря
Дед Мороз на тройке лошадей придете в Нижневартовск 20 декабря Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) по городу проедет Дед Мороз на тройке лошадей. Вместе со Снегурочкой и сказочными персонажами он посетит соцучреждения города, сообщили в мэрии. 

«20 декабря состоится торжественный въезд Деда Мороза в город на тройке лошадей. Дед Мороз со Снегурочкой и сказочными персонажами посетит социальные учреждения», — рассказали на сайте администрации Нижневартовска. 

Встретиться с Дедом Морозом жители города смогут в 10 часов утра на набережной реки Оби. Там он поздравит жителей и гостей Нижневартовска с Новым Годом. 

Ранее URA.RU сообщало, что в автобусах Нижневартовска заработала Почта Деда Мороза. Отправить послание новогоднему волшебнику можно с 18 декабря по 14 января. 

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В Нижневартовске (ХМАО) по городу проедет Дед Мороз на тройке лошадей. Вместе со Снегурочкой и сказочными персонажами он посетит соцучреждения города, сообщили в мэрии.  «20 декабря состоится торжественный въезд Деда Мороза в город на тройке лошадей. Дед Мороз со Снегурочкой и сказочными персонажами посетит социальные учреждения», — рассказали на сайте администрации Нижневартовска.  Встретиться с Дедом Морозом жители города смогут в 10 часов утра на набережной реки Оби. Там он поздравит жителей и гостей Нижневартовска с Новым Годом.  Ранее URA.RU сообщало, что в автобусах Нижневартовска заработала Почта Деда Мороза. Отправить послание новогоднему волшебнику можно с 18 декабря по 14 января. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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