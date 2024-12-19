Жителей ХМАО с Новым годом поздравит Дед Мороз на тройке лошадей

В Нижневартовске (ХМАО) по городу проедет Дед Мороз на тройке лошадей. Вместе со Снегурочкой и сказочными персонажами он посетит соцучреждения города, сообщили в мэрии.
«20 декабря состоится торжественный въезд Деда Мороза в город на тройке лошадей. Дед Мороз со Снегурочкой и сказочными персонажами посетит социальные учреждения», — рассказали на сайте администрации Нижневартовска.
Встретиться с Дедом Морозом жители города смогут в 10 часов утра на набережной реки Оби. Там он поздравит жителей и гостей Нижневартовска с Новым Годом.
Ранее URA.RU сообщало, что в автобусах Нижневартовска заработала Почта Деда Мороза. Отправить послание новогоднему волшебнику можно с 18 декабря по 14 января.
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