19 декабря 2024

Шпроты «За Родину» вызвали рвоту у челябинки

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Открытие выставки "Отечественное искусство советского периода" в музее Изо. Екатеринбург, шпроты, фуршет, кильки, шпрот
Дегустация блюда закончилась отравлением Фото:

Шпроты «За Родину» вызвали у жительницы Копейска (Челябинская область) рвоту и симптомы отравления. Об этом женщина рассказали в соцсетях после истории с отравлением консервами данного производителя в Екатеринбурге.

«Недавно покупала эти шпроты на бутеры. Меня потом полоскало жутко — списала на переедание и жирность», — пожаловалась Карина А. в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте», комментируя фотографии Роспотребнадзора по Свердловской области со шпротами, которые ели отравившиеся женщины.

Копейчане подчеркивают, что данные консервы широко представлены на прилавках магазинов. Как правило, их продают в магазинах дешевых цен.

«А мы другие неделю назад брали. И тоже было очень плохо», — написала Екатерина Ф.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщины купили баночку консервов с рук у незнакомца. Вскоре они почувствовали себя плохо, сейчас обе в тяжелом состоянии в реанимации. Пациенткам поставлен диагноз ботулизм. Как показали лабораторные исследования свердловского управления Роспотребнадзора, в банке обнаружены ботулинические токсины, которые смертельно опасны

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Шпроты «За Родину» вызвали у жительницы Копейска (Челябинская область) рвоту и симптомы отравления. Об этом женщина рассказали в соцсетях после истории с отравлением консервами данного производителя в Екатеринбурге. «Недавно покупала эти шпроты на бутеры. Меня потом полоскало жутко — списала на переедание и жирность», — пожаловалась Карина А. в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте», комментируя фотографии Роспотребнадзора по Свердловской области со шпротами, которые ели отравившиеся женщины. Копейчане подчеркивают, что данные консервы широко представлены на прилавках магазинов. Как правило, их продают в магазинах дешевых цен. «А мы другие неделю назад брали. И тоже было очень плохо», — написала Екатерина Ф. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге женщины купили баночку консервов с рук у незнакомца. Вскоре они почувствовали себя плохо, сейчас обе в тяжелом состоянии в реанимации. Пациенткам поставлен диагноз ботулизм. Как показали лабораторные исследования свердловского управления Роспотребнадзора, в банке обнаружены ботулинические токсины, которые смертельно опасны
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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