Ботулизмом в Екатеринбурге заразились помощник судьи и ее мама

Женщиной, попавшей в реанимацию с ботулизмом, оказалась помощник мирового судьи в Екатеринбурге. Также тяжело пострадала ее пожилая мама. Подробности URA.RU рассказал источник.
«После употребления консервов „Шпроты в масле из балтийской кильки“ в реанимации оказались две екатеринбурженки, мать и дочь. Последняя работает помощником мирового судьи. Ее мама на пенсии», — уточнил собеседник агентства.
Как уже сообщалось, женщины купили баночку консервов с рук у незнакомца в районе улиц Техническая — Теплоходный. Вскоре они почувствовали себя плохо, сейчас обе в тяжелом состоянии в реанимации. Пациенткам поставлен диагноз — ботулизм. Как показали лабораторные исследования свердловского управления Роспотребнадзора, в банке обнаружены ботулинические токсины. При тяжелом течении болезни ботулизм смертельно опасен.
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