Ботулизмом в Екатеринбурге заразились помощник судьи и ее мама

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Открытие выставки "Отечественное искусство советского периода" в музее Изо. Екатеринбург, шпроты, фуршет, кильки, шпрот
Женщины купили банку консервов у незнакомца и попали в больницу Фото:

Женщиной, попавшей в реанимацию с ботулизмом, оказалась помощник мирового судьи в Екатеринбурге. Также тяжело пострадала ее пожилая мама. Подробности URA.RU рассказал источник.

«После употребления консервов „Шпроты в масле из балтийской кильки“ в реанимации оказались две екатеринбурженки, мать и дочь. Последняя работает помощником мирового судьи. Ее мама на пенсии», — уточнил собеседник агентства.

Как уже сообщалось, женщины купили баночку консервов с рук у незнакомца в районе улиц Техническая — Теплоходный. Вскоре они почувствовали себя плохо, сейчас обе в тяжелом состоянии в реанимации. Пациенткам поставлен диагноз — ботулизм. Как показали лабораторные исследования свердловского управления Роспотребнадзора, в банке обнаружены ботулинические токсины. При тяжелом течении болезни ботулизм смертельно опасен.

Та самая банка, содержимое которой оказалось смертельно опасным
Та самая банка, содержимое которой оказалось смертельно опасным
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Женщиной, попавшей в реанимацию с ботулизмом, оказалась помощник мирового судьи в Екатеринбурге. Также тяжело пострадала ее пожилая мама. Подробности URA.RU рассказал источник. «После употребления консервов „Шпроты в масле из балтийской кильки“ в реанимации оказались две екатеринбурженки, мать и дочь. Последняя работает помощником мирового судьи. Ее мама на пенсии», — уточнил собеседник агентства. Как уже сообщалось, женщины купили баночку консервов с рук у незнакомца в районе улиц Техническая — Теплоходный. Вскоре они почувствовали себя плохо, сейчас обе в тяжелом состоянии в реанимации. Пациенткам поставлен диагноз — ботулизм. Как показали лабораторные исследования свердловского управления Роспотребнадзора, в банке обнаружены ботулинические токсины. При тяжелом течении болезни ботулизм смертельно опасен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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