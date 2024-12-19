Ботулизмом в Екатеринбурге заразились помощник судьи и ее мама

19 декабря 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Женщины купили банку консервов у незнакомца и попали в больницу Фото: Размик Закарян © URA.RU Женщиной, попавшей в реанимацию с ботулизмом, оказалась помощник мирового судьи в Екатеринбурге. Также тяжело пострадала ее пожилая мама. Подробности URA.RU рассказал источник. «После употребления консервов „Шпроты в масле из балтийской кильки“ в реанимации оказались две екатеринбурженки, мать и дочь. Последняя работает помощником мирового судьи. Ее мама на пенсии», — уточнил собеседник агентства. Как уже сообщалось, женщины купили баночку консервов с рук у незнакомца в районе улиц Техническая — Теплоходный. Вскоре они почувствовали себя плохо, сейчас обе в тяжелом состоянии в реанимации. Пациенткам поставлен диагноз — ботулизм. Как показали лабораторные исследования свердловского управления Роспотребнадзора, в банке обнаружены ботулинические токсины. При тяжелом течении болезни ботулизм смертельно опасен. Та самая банка, содержимое которой оказалось смертельно опасным Фото: пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщиной, попавшей в реанимацию с ботулизмом, оказалась помощник мирового судьи в Екатеринбурге. Также тяжело пострадала ее пожилая мама. Подробности URA.RU рассказал источник. «После употребления консервов „Шпроты в масле из балтийской кильки“ в реанимации оказались две екатеринбурженки, мать и дочь. Последняя работает помощником мирового судьи. Ее мама на пенсии», — уточнил собеседник агентства. Как уже сообщалось, женщины купили баночку консервов с рук у незнакомца в районе улиц Техническая — Теплоходный. Вскоре они почувствовали себя плохо, сейчас обе в тяжелом состоянии в реанимации. Пациенткам поставлен диагноз — ботулизм. Как показали лабораторные исследования свердловского управления Роспотребнадзора, в банке обнаружены ботулинические токсины. При тяжелом течении болезни ботулизм смертельно опасен.