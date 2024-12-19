Свердловчан ждут резкие перепады температур

В Свердловской области в конце недели резко похолодает, а затем вновь потеплеет. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.
«Над Уралом оформится рельефный барический гребень, в результате чего стихнет ветер, появятся прояснения в облачности — ночь 21 декабря ожидается морозной. Днем в субботу значительно потеплеет, атмосферный фронт принесет массу теплого воздуха с Атлантики», — говорится в telegram-канале Гидрометцентра.
В пятницу, 20 декабря, температура днем будет от -9 до -14 градусов, а на севере региона до -20 градусов. Местами ожидается небольшой снег, ветер будет северо-западным с порывами до 9 метров в секунду.
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