Причастность гражданина Узбекистана Ахмада Курбонова к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта Ильи Поликарпова подтверждена показаниями свидетелей и потерпевших. Об этом стало известно из материалов дела.
«Причастность Курбонова к убийству Кириллова и его адъютанта подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей», — передает содержание документов ТАСС. Теракт произошел 17 декабря на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство, спрятанное в электросамокате, сработало при выходе Кириллова из подъезда.
Генерал и Поликарпов погибли на месте. Курбанов был задержан 18 декабря, на допросе он заявил, что его завербовала Служба безопасности Украины, обещавшая за убийство 100 тысяч долларов, передает Pravda.Ru. Предполагается, что он приехал в Россию осенью этого года.
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