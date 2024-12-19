Самая масштабная атака: хакеры нарушили работу госреестров Украины

Хакерская атака серьезно нарушила работу государственных реестров Украины, которые находятся в ведении министерства юстиции. Об это сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила в своих соцсетях, отметив, что данная атака стала самой масштабной за последнее время и приостановила деятельность ключевых государственных сервисов. Ответственность за происшествие она возложила на Россию.
«Атака стала самой масштабной за последнее время», — заявила Стефанишина, возложив ответственность за инцидент на Россию. Она отметила, что целью атаки было нарушение работы ключевых государственных сервисов.
По словам Стефанишиной, на восстановление нормальной работы реестров понадобится около двух недель. В первую очередь будут восстановлены Государственный реестр актов гражданского состояния, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
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