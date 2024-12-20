WP: союзники Киева в Европе собрались отправлять военных на Украину

Европейские страны — союзники Киева рассматривают возможность отправки военных контингентов на Украину в случае заключения мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на источники, близкие к переговорам.
«Европейские союзники Киева серьезно рассматривают идею размещения войск на Украине в случае заключения соглашения с Россией о прекращении боевых действий», — заявило американское издание. Переговоры о возможном размещении военных на территории Украины проходили в Брюсселе, где генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел встречу с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским.
О возможной отправке военных сообщили и избранному президенту США Дональду Трампу. Об этом предложении Трамп узнал во время встреч в Париже с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам источников Washington Post, которые тогда присутствовали, обсуждение пока что «находится на ранней стадии, но уже привлекло внимание международного сообщества». Отмечается, что размещение войск обсуждается пока в контексте поддержания стабильности и мира в регионе после урегулирования конфликта.
По информации издания, предложение, выдвинутое президентом Макроном, привлекло внимание Великобритании, а также государств Прибалтики и Скандинавии. Тем не менее, пока остается неопределенным, какие именно страны направят свои военные контингенты и в каком объеме. Ведь отправка большой миротворческой силы потребует поддержки внутри стран, а также привлечения военных ресурсов.
Washington Post отмечает, что идея отправки военных вряд ли найдет поддержку у американской администрации, которая вскоре придет к власти. По информации издания, руководители европейских стран рассматривают размещение военных контингентов как способ обеспечения гарантий безопасности для Киева в период, когда проблема его вступления в НАТО еще не разрешена.
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