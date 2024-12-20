Синоптик Леус: в Москве возник гололед толщиной до трех миллиметров

В Москве образовался гололед толщиной от одного до трех миллиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Толщина гололедных отложений составила от одного до трех миллиметров», — написал Леус в своем telegram-канале. Он добавил, что данное явление продлится еще один-два часа.
Гололеды также наблюдались в других регионах Европейской России от Карелии до Ростовской области. Леус отметил, что в Подмосковье гололед был зафиксирован в нескольких городах. Ожидается, что температура вскоре начнет расти и гололедные явления прекратятся.
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