«Проанализировал все кризисы с 1991 года»: Хуснуллин рассказал, достроят ли дома в России

Хуснуллин: из-за инфляции в России приостанавливаются стройки
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Подрядчики и девелоперы опасаются входить в строительные проекты, заявил Хуснуллин
Подрядчики и девелоперы опасаются входить в строительные проекты, заявил Хуснуллин Фото:

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что новые строительные проекты в России приостанавливаются из-за высокой инфляции. Он также добавил, что с завершением льготного финансирования их количество уменьшится.

«Сегодня, пока инфляция не снизится, никто не будет начинать строить. Старт льготной ипотеки и повышенный спрос привел к росту числа проектов. Как только в 2024 году начали говорить, что прекращаем льготное финансирование, их количество сократилось, и дальнейшее снижение будет точно. Вопрос в том, резким или плавным будет это снижение. Я все кризисы недвижимости проанализировал с 1991 года», — передает слова Хуснуллина РБК. 

Он добавил, что подрядчики и девелоперы опасаются входить в проекты, ожидая охлаждения рынка. В 2023 году было больше новых проектов, чем в 2024-м, что связано с льготной ипотекой и высоким спросом. Настоящие последствия от прекращения льготного финансирования страна ощутит в 2027-2028 годах, заключил Хуснуллин.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что новые строительные проекты в России приостанавливаются из-за высокой инфляции. Он также добавил, что с завершением льготного финансирования их количество уменьшится. «Сегодня, пока инфляция не снизится, никто не будет начинать строить. Старт льготной ипотеки и повышенный спрос привел к росту числа проектов. Как только в 2024 году начали говорить, что прекращаем льготное финансирование, их количество сократилось, и дальнейшее снижение будет точно. Вопрос в том, резким или плавным будет это снижение. Я все кризисы недвижимости проанализировал с 1991 года», — передает слова Хуснуллина РБК.  Он добавил, что подрядчики и девелоперы опасаются входить в проекты, ожидая охлаждения рынка. В 2023 году было больше новых проектов, чем в 2024-м, что связано с льготной ипотекой и высоким спросом. Настоящие последствия от прекращения льготного финансирования страна ощутит в 2027-2028 годах, заключил Хуснуллин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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