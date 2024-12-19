Силовики устроили облаву на мигрантов на тюменских рынках

Полицейские провели рейд по овощебазам и стройкам Тюмени. В результате было составлено 25 протоколов о нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«В отношении 25 правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. 12 иностранных граждан нарушили правила въезда и режима пребывания на территории РФ, шесть человек предоставили ложные сведения при постановке на миграционный учет, два иностранца трудились, не имея патента, один нарушил правила миграционного законодательства в виде несоответствия заявленной цели въезда на территорию РФ», — сообщили в ведомстве.
В рамках рейда полицейские также проверили иностранцев на причастность к преступлениям на территории Тюменской области. Такие выезды на стройки, в развлекательные центры и кафе проводятся в регионе регулярно.
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