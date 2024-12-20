США поставили Украину перед фундаментальным выбором по поводу переговоров

Блинкен: украинцам нужно выбирать между продолжением конфликта и переговорами
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Только украинцам решать, будут ли продолжать борьбу или начать переговоры, заявил Блинкен
Только украинцам решать, будут ли продолжать борьбу или начать переговоры, заявил Блинкен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Граждане Украины должны принять решение: продолжать борьбу или вести переговоры с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время интервью MSNBC Morning Joe

«Украинцам нужно принять фундаментальные решения о том, продолжать ли борьбу или вести переговоры и попытаться добиться прекращения огня», — сказал Блинкен во время беседы. Его слова передает официальный сайт правительства Соединенных Штатов.

Помимо этого, Блинкен выразил сомнение в готовности России к добросовестным переговорам с Киевом. Он также указал, что нынешняя администрация США делает все возможное для Украины и грядущей американской власти в смысле обеспечения максимально сильных позиций в 2025 году.

Ранее прошла прямая линия президента России Владимира Путина, где российский лидер раскрыл подробности переговоров с посредниками по завершению конфликта на Украине в лице главы Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли вводить временное перемирие между Россией и Украиной, Путин заявил, что приостановление огня принесет только вред. Он также уточнил, что Орбан уже пытался повлиять на Киев, предлагая им мир, только вот глава Украины Владимир Зеленский ему отказал.

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Граждане Украины должны принять решение: продолжать борьбу или вести переговоры с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время интервью MSNBC Morning Joe «Украинцам нужно принять фундаментальные решения о том, продолжать ли борьбу или вести переговоры и попытаться добиться прекращения огня», — сказал Блинкен во время беседы. Его слова передает официальный сайт правительства Соединенных Штатов. Помимо этого, Блинкен выразил сомнение в готовности России к добросовестным переговорам с Киевом. Он также указал, что нынешняя администрация США делает все возможное для Украины и грядущей американской власти в смысле обеспечения максимально сильных позиций в 2025 году. Ранее прошла прямая линия президента России Владимира Путина, где российский лидер раскрыл подробности переговоров с посредниками по завершению конфликта на Украине в лице главы Турции Реджепа Эрдогана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Так, отвечая на вопрос журналиста о том, стоит ли вводить временное перемирие между Россией и Украиной, Путин заявил, что приостановление огня принесет только вред. Он также уточнил, что Орбан уже пытался повлиять на Киев, предлагая им мир, только вот глава Украины Владимир Зеленский ему отказал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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