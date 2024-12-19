Тюменская колония заплатит 350 тысяч рублей за травму зека

В одной из колоний Тюменской области заключенный в припадке эпилепсии ожег руку и получил за это компенсацию 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«В январе 2024 года осужденный был направлен на работу в котельную бани. Около 17:30 у него произошел эпилептический припадок, в результате которого он потерял сознание, и его левая рука попала в раскаленный шлак, вызвавший ожог пальцев», — сообщили в ведомстве.
Пострадавший также настаивал на протезе стоимостью около миллиона рублей. В результате суд обязал колонию выплатить заключенному компенсацию в размере 350 тысяч рублей.
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