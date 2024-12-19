19 декабря 2024

Тюменская колония заплатит 350 тысяч рублей за травму зека

Тюменская колония заплатит 350 тысяч рублей за травму заключенного
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина ожег пальцы на руке и требовал протез
Мужчина ожег пальцы на руке и требовал протез Фото:

В одной из колоний Тюменской области заключенный в припадке эпилепсии ожег руку и получил за это компенсацию 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«В январе 2024 года осужденный был направлен на работу в котельную бани. Около 17:30 у него произошел эпилептический припадок, в результате которого он потерял сознание, и его левая рука попала в раскаленный шлак, вызвавший ожог пальцев», — сообщили в ведомстве.

Пострадавший также настаивал на протезе стоимостью около миллиона рублей. В результате суд обязал колонию выплатить заключенному компенсацию в размере 350 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одной из колоний Тюменской области заключенный в припадке эпилепсии ожег руку и получил за это компенсацию 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «В январе 2024 года осужденный был направлен на работу в котельную бани. Около 17:30 у него произошел эпилептический припадок, в результате которого он потерял сознание, и его левая рука попала в раскаленный шлак, вызвавший ожог пальцев», — сообщили в ведомстве. Пострадавший также настаивал на протезе стоимостью около миллиона рублей. В результате суд обязал колонию выплатить заключенному компенсацию в размере 350 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...