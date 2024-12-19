19 декабря 2024

Аналитики раскрыли самые необычные вакансии в ХМАО

Самыми редкими вакансиями в ХМАО стали авиатехник и нейропсихог
© Служба новостей «URA.RU»
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Самыми необычными вакансиями в ХМАО стали нейропсихолог, авиатехник и помощник протезиста
Самыми необычными вакансиями в ХМАО стали нейропсихолог, авиатехник и помощник протезиста Фото:

Самыми редкими и необычными вакансиями на рынке труда в ХМАО стали авиатехник, нейропсихолог и помощник протезиста. Об этом сообщают аналитики онлайн-сервиса HH.ru.

«Крупная российская авиакомпания открыла вакансию авиационного техника по планеру и двигателям. Главная обязанность сотрудника — техническое обслуживания воздушных судов Ан-24 и Ан-74. На должность рассматриваются кандидаты, готовые к командировкам и имеющие высшее авиационное техническое образование. Работодатель гарантирует льготные авиабилеты на рейсы холдинга для работников и членов их семей», — сообщает пресс-служба сервиса.

Компания в Нижневартовске ищет нейропсихолога с зарплатой в 70 тысяч рублей, задачей которого будет индивидуальная работа с детьми с особенностями развития. От соискателя требуется высшее образование по психологии. Также в список редких профессий попали помощник протезиста верхних и нижних конечностей, землекоп, специалист по химизации технологических процессов, инженер по телеметрии, геофизик промысловой партии и инженер-генпланист.

Ранее URA.RU писало, что аналитики раскрыли профессии ХМАО с самым большим ростом зарплат. Это администраторы, ученые и медики.

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Самыми редкими и необычными вакансиями на рынке труда в ХМАО стали авиатехник, нейропсихолог и помощник протезиста. Об этом сообщают аналитики онлайн-сервиса HH.ru. «Крупная российская авиакомпания открыла вакансию авиационного техника по планеру и двигателям. Главная обязанность сотрудника — техническое обслуживания воздушных судов Ан-24 и Ан-74. На должность рассматриваются кандидаты, готовые к командировкам и имеющие высшее авиационное техническое образование. Работодатель гарантирует льготные авиабилеты на рейсы холдинга для работников и членов их семей», — сообщает пресс-служба сервиса. Компания в Нижневартовске ищет нейропсихолога с зарплатой в 70 тысяч рублей, задачей которого будет индивидуальная работа с детьми с особенностями развития. От соискателя требуется высшее образование по психологии. Также в список редких профессий попали помощник протезиста верхних и нижних конечностей, землекоп, специалист по химизации технологических процессов, инженер по телеметрии, геофизик промысловой партии и инженер-генпланист. Ранее URA.RU писало, что аналитики раскрыли профессии ХМАО с самым большим ростом зарплат. Это администраторы, ученые и медики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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