Пермяки должны за коммунальные услуги два миллиарда рублей

Общий долг жителей Пермского за электричество, теплоснабжение и газ составляет около двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в службе судебных приставов.
«На данный момент суммарная задолженность прикамцев за свет, тепло и газ составляет порядка 2 млрд рублей», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Приставы советуют погасить долги до Нового года.
В конце года приставы активизировали рейды в поисках должников по ЖКХ. Они прошли во всех округах края. Если люди отказывались оплатить задолженность на месте, приставы арестовывали их имущество. Должники лишились машин, сотовых телефонов, телевизоров и другой техники.
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