19 декабря 2024

Пермяки должны за коммунальные услуги два миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Узнав показания счетчиков, стоит оплатить услуги
Узнав показания счетчиков, стоит оплатить услуги Фото:

Общий долг жителей Пермского за электричество, теплоснабжение и газ составляет около двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в службе судебных приставов.

«На данный момент суммарная задолженность прикамцев за свет, тепло и газ составляет порядка 2 млрд рублей», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Приставы советуют погасить долги до Нового года.

В конце года приставы активизировали рейды в поисках должников по ЖКХ. Они прошли во всех округах края. Если люди отказывались оплатить задолженность на месте, приставы арестовывали их имущество. Должники лишились машин, сотовых телефонов, телевизоров и другой техники.

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Общий долг жителей Пермского за электричество, теплоснабжение и газ составляет около двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в службе судебных приставов. «На данный момент суммарная задолженность прикамцев за свет, тепло и газ составляет порядка 2 млрд рублей», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Приставы советуют погасить долги до Нового года. В конце года приставы активизировали рейды в поисках должников по ЖКХ. Они прошли во всех округах края. Если люди отказывались оплатить задолженность на месте, приставы арестовывали их имущество. Должники лишились машин, сотовых телефонов, телевизоров и другой техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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