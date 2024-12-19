19 декабря 2024

Челябинцы распродают квартиры на вторичном рынке со скидками. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске в ноябре цены на жилье снизились до 98 600 рублей
В Челябинске в ноябре цены на жилье снизились до 98 600 рублей Фото:

В Челябинске в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем цены на вторичное жилье снизились на 0,27 %, до 98 600 рублей за «квадрат». При этом продавать квартиры стали по 87 625 рублей за квадратный метр. Предпродажный торг составил почти 10%, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в ноябре цены квартир на вторичном рынке снизились на 0,27%, до 98 581 рубля за квадратный метр. Собственники квартир вторичное жилье стали продавать за 87 625 рублей за „квадрат“, а предпродажный торг составил 8,70%», — сообщили в пресс-службе «Этажей».

При этом число предложений на вторичном рынке снизилось на 2,23% (26 квартир). За 2024 год количество выставленного на продажу вторичного жилья уменьшилось 45% или на 937 квартир.

Средняя цена квартир на вторичном рынке в зависимости от количества комнат
Средняя цена квартир на вторичном рынке в зависимости от количества комнат
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В Челябинске в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем цены на вторичное жилье снизились на 0,27 %, до 98 600 рублей за «квадрат». При этом продавать квартиры стали по 87 625 рублей за квадратный метр. Предпродажный торг составил почти 10%, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в ноябре цены квартир на вторичном рынке снизились на 0,27%, до 98 581 рубля за квадратный метр. Собственники квартир вторичное жилье стали продавать за 87 625 рублей за „квадрат“, а предпродажный торг составил 8,70%», — сообщили в пресс-службе «Этажей». При этом число предложений на вторичном рынке снизилось на 2,23% (26 квартир). За 2024 год количество выставленного на продажу вторичного жилья уменьшилось 45% или на 937 квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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