В Челябинске в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем цены на вторичное жилье снизились на 0,27 %, до 98 600 рублей за «квадрат». При этом продавать квартиры стали по 87 625 рублей за квадратный метр. Предпродажный торг составил почти 10%, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в ноябре цены квартир на вторичном рынке снизились на 0,27%, до 98 581 рубля за квадратный метр. Собственники квартир вторичное жилье стали продавать за 87 625 рублей за „квадрат“, а предпродажный торг составил 8,70%», — сообщили в пресс-службе «Этажей».
При этом число предложений на вторичном рынке снизилось на 2,23% (26 квартир). За 2024 год количество выставленного на продажу вторичного жилья уменьшилось 45% или на 937 квартир.
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