В ЖК «Андерсен парк» в Тюмени неизвестный на большой скорости катался ночью на автомобиле по детской площадке и во дворах. Об этом URA.RU сообщили местные жители.
«В ЖК „Андерсен парк“ проживает неадекватный жилец. Вчера гонял по детским площадкам на авто. Также по пешеходным зонам, там везде стоят знаки», — рассказали жильцы.
Инцидент, как сообщают очевидцы, произошел в ночь на 20 декабря. На кадрах, присланных жильцами, видно, как машина на скорости летит по детской площадке. В этот момент на территории двора никого не было.
Агентство запросило комментарий в региональной Госавтоинспекции. Комментарий ожидается.
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