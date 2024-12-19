19 декабря 2024

В тюменском ЖК неизвестный рассекал на автомобиле по детской площадке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ночью ездил по дворам и детским площадкам
Мужчина ночью ездил по дворам и детским площадкам Фото:

В ЖК «Андерсен парк» в Тюмени неизвестный на большой скорости катался ночью на автомобиле по детской площадке и во дворах. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«В ЖК „Андерсен парк“ проживает неадекватный жилец. Вчера гонял по детским площадкам на авто. Также по пешеходным зонам, там везде стоят знаки», — рассказали жильцы.

Инцидент, как сообщают очевидцы, произошел в ночь на 20 декабря. На кадрах, присланных жильцами, видно, как машина на скорости летит по детской площадке. В этот момент на территории двора никого не было.

Агентство запросило комментарий в региональной Госавтоинспекции. Комментарий ожидается.

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В ЖК «Андерсен парк» в Тюмени неизвестный на большой скорости катался ночью на автомобиле по детской площадке и во дворах. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «В ЖК „Андерсен парк“ проживает неадекватный жилец. Вчера гонял по детским площадкам на авто. Также по пешеходным зонам, там везде стоят знаки», — рассказали жильцы. Инцидент, как сообщают очевидцы, произошел в ночь на 20 декабря. На кадрах, присланных жильцами, видно, как машина на скорости летит по детской площадке. В этот момент на территории двора никого не было. Агентство запросило комментарий в региональной Госавтоинспекции. Комментарий ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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