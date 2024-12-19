Названо число отравившихся детей в 11-й больнице Екатеринбурга

В больнице Екатеринбурга отравились 11 пациентов в возрасте от 10 до 15 лет

20 декабря 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Пострадавшими оказались дети от 10 до 15 лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В екатеринбургской детской больнице №11 отравились после ужина 11 пациентов в возрасте от 10 до 15 лет. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Накануне, 19 декабря, после вечернего приема пищи у 11 пациентов-детей в возрасте от 10 до 15 лет выявлены признаки отравления: рвота, диарея», — пояснили в ведомстве. Медики проводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. О массовом отравлении едой в больнице стало известно утром 20 декабря. У некоторых пострадавших также поднялась температура. Главврач учреждения рассказал, что по состоянию на 09:00 отмечается рост случаев отравления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургской детской больнице №11 отравились после ужина 11 пациентов в возрасте от 10 до 15 лет. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Накануне, 19 декабря, после вечернего приема пищи у 11 пациентов-детей в возрасте от 10 до 15 лет выявлены признаки отравления: рвота, диарея», — пояснили в ведомстве. Медики проводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. О массовом отравлении едой в больнице стало известно утром 20 декабря. У некоторых пострадавших также поднялась температура. Главврач учреждения рассказал, что по состоянию на 09:00 отмечается рост случаев отравления.