19 декабря 2024

Названо число отравившихся детей в 11-й больнице Екатеринбурга

В больнице Екатеринбурга отравились 11 пациентов в возрасте от 10 до 15 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, роддом, родильная палата, роженица
Пострадавшими оказались дети от 10 до 15 лет (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской детской больнице №11 отравились после ужина 11 пациентов в возрасте от 10 до 15 лет. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Накануне, 19 декабря, после вечернего приема пищи у 11 пациентов-детей в возрасте от 10 до 15 лет выявлены признаки отравления: рвота, диарея», — пояснили в ведомстве. Медики проводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

О массовом отравлении едой в больнице стало известно утром 20 декабря. У некоторых пострадавших также поднялась температура. Главврач учреждения рассказал, что по состоянию на 09:00 отмечается рост случаев отравления.

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В екатеринбургской детской больнице №11 отравились после ужина 11 пациентов в возрасте от 10 до 15 лет. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Накануне, 19 декабря, после вечернего приема пищи у 11 пациентов-детей в возрасте от 10 до 15 лет выявлены признаки отравления: рвота, диарея», — пояснили в ведомстве. Медики проводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. О массовом отравлении едой в больнице стало известно утром 20 декабря. У некоторых пострадавших также поднялась температура. Главврач учреждения рассказал, что по состоянию на 09:00 отмечается рост случаев отравления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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