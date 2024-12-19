Названо число отравившихся детей в 11-й больнице Екатеринбурга

В екатеринбургской детской больнице №11 отравились после ужина 11 пациентов в возрасте от 10 до 15 лет. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Накануне, 19 декабря, после вечернего приема пищи у 11 пациентов-детей в возрасте от 10 до 15 лет выявлены признаки отравления: рвота, диарея», — пояснили в ведомстве. Медики проводят дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
О массовом отравлении едой в больнице стало известно утром 20 декабря. У некоторых пострадавших также поднялась температура. Главврач учреждения рассказал, что по состоянию на 09:00 отмечается рост случаев отравления.
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