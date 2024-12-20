Новый ЖК комфорт-класса построят в Челябинске. Фото

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Новый жилой комплекс в Челябинске построят к третьему кварталу 2027 года
Новый жилой комплекс в Челябинске построят к третьему кварталу 2027 года Фото:

В Ленинском районе Челябинска построят новую 16-этажную высотку комфорт-класса на улице Отечественной. Возвести многоквартирный дом планируется к третьему кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в Ленинском районе на улице Отечественной построят 16-этажный многоквартирный дом комфорт-класса. Сдать жилой дом в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2027 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Общая жилплощадь высотки составит 5 тысяч 972 квадратных метра. В доме на 98 квартир будет один подъезд с тремя лифтами — одним пассажирским и двумя грузопассажирскими. Также на территории нового жилого комплекса построят детскую и спортивную площадки, на придомовой территории будет 39 мест для парковки, вне территории — 19 машиномест.

Комплекс комфорт-класса возведут на улице Отечественной
Комплекс комфорт-класса возведут на улице Отечественной
Фото:
Общая жилплощадь нового ЖК составит 5 тысяч 972 квадратных метров, в доме будет 98 квартир
Общая жилплощадь нового ЖК составит 5 тысяч 972 квадратных метров, в доме будет 98 квартир
Фото:

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В Ленинском районе Челябинска построят новую 16-этажную высотку комфорт-класса на улице Отечественной. Возвести многоквартирный дом планируется к третьему кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в Ленинском районе на улице Отечественной построят 16-этажный многоквартирный дом комфорт-класса. Сдать жилой дом в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2027 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Общая жилплощадь высотки составит 5 тысяч 972 квадратных метра. В доме на 98 квартир будет один подъезд с тремя лифтами — одним пассажирским и двумя грузопассажирскими. Также на территории нового жилого комплекса построят детскую и спортивную площадки, на придомовой территории будет 39 мест для парковки, вне территории — 19 машиномест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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