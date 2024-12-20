Медведев выяснил разницу между Путиным и Зеленским

Президент России Владимир Путин показал пример вежливости во время прямой линии, в то время как украинский лидер Владимир Зеленский часто прибегает к публичным оскорблениям. Такое сравнение провел зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что, в отличие от президента РФ, Зеленский прибегает к публичным оскорблениям для демонстрации своей силы.
19 декабря прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая длилась 4 часа 26 минут и побила прошлогодний рекорд. Президент ответил более чем на 70 вопросов, сочетая пресс-конференцию с общением с гражданами.
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