Медведев выяснил разницу между Путиным и Зеленским

Медведев: Путин демонстрирует вежливость, а Зеленский часто оскорбляет
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Путин излучает уверенность и спокойствие, заявил Медведев
Путин излучает уверенность и спокойствие, заявил Медведев Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин показал пример вежливости во время прямой линии, в то время как украинский лидер Владимир Зеленский часто прибегает к публичным оскорблениям. Такое сравнение провел зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что, в отличие от президента РФ, Зеленский прибегает к публичным оскорблениям для демонстрации своей силы.

19 декабря прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая длилась 4 часа 26 минут и побила прошлогодний рекорд. Президент ответил более чем на 70 вопросов, сочетая пресс-конференцию с общением с гражданами.

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Президент России Владимир Путин показал пример вежливости во время прямой линии, в то время как украинский лидер Владимир Зеленский часто прибегает к публичным оскорблениям. Такое сравнение провел зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что, в отличие от президента РФ, Зеленский прибегает к публичным оскорблениям для демонстрации своей силы. 19 декабря прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая длилась 4 часа 26 минут и побила прошлогодний рекорд. Президент ответил более чем на 70 вопросов, сочетая пресс-конференцию с общением с гражданами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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