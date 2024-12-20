Всемирный день баскетбола 21 декабря 2024: история праздника

В субботу 21 декабря 2024 года отмечается Всемирный день баскетбола — праздник одной из самых популярных и захватывающих спортивных игр на планете. Эта дата имеет особое значение, ведь именно 21 декабря 1891 года состоялся первый в истории официальный баскетбольный матч. Об истории праздника и баскетбола, достижениях советского и российского баскетбола — подробнее в материале URA.RU.
История праздника и баскетбола
Всемирный день баскетбола был официально установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в августе 2023 года с целью продвижения спорта и физической активности в обществе. Дата 21 декабря была выбрана в честь знаменательного события — первого в истории баскетбольного матча, который прошел в 1891 году в учебном центре Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде, Массачусетс, США.
Изобретателем баскетбола считается преподаватель физкультуры Джеймс Нейсмит. Он придумал игру, чтобы разнообразить скучные зимние занятия своих студентов и поддержать их физическую форму. Нейсмит попросил принести две корзины из-под персиков, которые прикрепили к балкону спортзала на высоте 3,05 м. Первые 13 правил игры, составленные Нейсмитом, легли в основу современного баскетбола.
Интересно, что в первом матче участвовали всего 18 студентов, разделенных на две команды по 9 человек. Сегодня же в профессиональном баскетболе на площадке от каждой команды одновременно находится по 5 игроков. Изначально вместо привычных современных мячей использовались обычные футбольные, а вместо колец — корзины, закрепленные на балконе. Привычные металлические кольца с сеткой впервые появились в 1993 году, а щиты — в 1895 году.
Баскетбол в СССР и России
История баскетбола в нашей стране началась в первой половине XX века. Первый международный матч с участием российской команды состоялся еще в 1909 году в Санкт-Петербурге. Однако настоящий прорыв советского баскетбола произошел в 1950-1960-е годы, когда наши сборные начали доминировать на мировой арене.
Легендарная победа мужской сборной СССР над непобедимой командой США в финале Олимпиады-1972 в Мюнхене стала одним из величайших моментов в истории мирового спорта. Драматичный матч, исход которого решился на последних секундах, принес советским баскетболистам первое олимпийское золото. Лидерами той команды были Сергей Белов, Александр Белов, Модестас Паулаускас, Иван Едешко, Алжан Жармухамедов. Всего на счету сборной СССР по баскетболу 2 золота (1972, 1988), 4 серебра и 3 бронзы Олимпийских игр.
Женская сборная СССР по баскетболу была еще более успешной, выиграв 3 олимпийских золота (1976, 1980, 1992 (важно отметить, что в 1992 году сборная называлась “Объединенная команда”, в которую входили спортсмены государств — бывших республик СССР), 6 титулов чемпионок мира и 21 золото чемпионатов Европы. Яркими звездами советского женского баскетбола были Ульяна Семенова, Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова, Людмила Рогожина и многие другие.
После распада Советского Союза российские баскетболисты продолжили добиваться высоких результатов. Мужская сборная России становилась серебряным призером чемпионатов мира 1994 и 1998, чемпионом Европы 2007, бронзовым призером Олимпиады-2012. В составе той команды блистали Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Алексей Швед, Тимофей Мозгов.
Женская сборная России по баскетболу — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2004, 2008), трехкратный чемпион Европы (2003, 2007, 2011), многократный призер чемпионатов мира. Лидерами команды в 2000-е были Мария Степанова, Илона Корстин, Светлана Абросимова, Ирина Осипова.
Интересные факты о баскетболе
Рекорд по количеству набранных очков в одном матче НБА принадлежит легендарному Уилту Чемберлену — 100 очков в игре против «Нью-Йорк Никс» в 1962 году.
- Самым высоким профессиональным баскетболистом в истории считается Сулейман Али Нашнуш из Ливии, чей рост составляет 245 см. А самым низким игроком НБА был Тайрон Богз по прозвищу Магс — его рост всего 160 см.
- Рекорд по количеству набранных очков в одном матче НБА принадлежит легендарному Уилту Чемберлену — 100 очков в игре против «Нью-Йорк Никс» в 1962 году.
- Баскетбольный мяч состоит примерно из 4000 точек, которые повышают его сцепление с рукой и улучшают контроль.
- В первой половине XX века в баскетболе существовало правило 3 секунд для нападения, а не для защиты, как сейчас. То есть игрок должен был совершить бросок по кольцу в течение 3 секунд после получения мяча.
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