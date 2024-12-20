Глава округа в Санкт-Петербурге устроил уборку снега с помощью огнемета. Видео

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Чиновник в Санкт-Петербурге вышел убирать снег с огнеметом
Чиновник в Санкт-Петербурге вышел убирать снег с огнеметом Фото:

Глава округа Северный в Санкт-Петербурге Юрий Куликов привлек внимание общественности необычным способом уборки снега. Убрать последствия снегопада чиновник решил, используя огнемет.

«В Санкт-Петербурге глава округа Северный Юрий Куликов вышел убирать снег с огнеметом», — сообщил MK.RU. Видео действий чиновника было опубликовано на его странице в социальных сетях.

На опубликованных кадрах Куликов использовал огнемет, чтобы топить снег под звуки музыки из фильма «Охотники за привидениями». Чиновнику хотелось бы убрать так весь снег и лед в Санкт-Петербурге, но он отметил, что «это фантастика». Куликов также подчеркнул важность работы коммунальных служб и активности граждан.

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Глава округа Северный в Санкт-Петербурге Юрий Куликов привлек внимание общественности необычным способом уборки снега. Убрать последствия снегопада чиновник решил, используя огнемет. «В Санкт-Петербурге глава округа Северный Юрий Куликов вышел убирать снег с огнеметом», — сообщил MK.RU. Видео действий чиновника было опубликовано на его странице в социальных сетях. На опубликованных кадрах Куликов использовал огнемет, чтобы топить снег под звуки музыки из фильма «Охотники за привидениями». Чиновнику хотелось бы убрать так весь снег и лед в Санкт-Петербурге, но он отметил, что «это фантастика». Куликов также подчеркнул важность работы коммунальных служб и активности граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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