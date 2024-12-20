Глава округа Северный в Санкт-Петербурге Юрий Куликов привлек внимание общественности необычным способом уборки снега. Убрать последствия снегопада чиновник решил, используя огнемет.
«В Санкт-Петербурге глава округа Северный Юрий Куликов вышел убирать снег с огнеметом», — сообщил MK.RU. Видео действий чиновника было опубликовано на его странице в социальных сетях.
На опубликованных кадрах Куликов использовал огнемет, чтобы топить снег под звуки музыки из фильма «Охотники за привидениями». Чиновнику хотелось бы убрать так весь снег и лед в Санкт-Петербурге, но он отметил, что «это фантастика». Куликов также подчеркнул важность работы коммунальных служб и активности граждан.
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