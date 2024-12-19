19 декабря 2024

Жителей Сургута напугал запах газа в городе

В Сургуте пахнет газом из-за закачки одоранта на станции ГРЭС
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Сургута объяснили, почему в городе пахнет газом
В мэрии Сургута объяснили, почему в городе пахнет газом Фото:

Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на запах газа в городе. В администрации пояснили, что причиной является закачка одоранта на газораспределительной станции.

«Аварийных ситуаций в городе не произошло. Причиной запаха газа является закачка одоранта на газораспределительной станции в районе ГРЭС. Одорант — вещество, которое используется для придания запаха газу в предупредительных целях. Работы проводились в плановом порядке», — сообщает мэрия на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Работы уже завершены. Запах газа в отдельных районах города остается из-за северо-восточного направления ветра.

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Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на запах газа в городе. В администрации пояснили, что причиной является закачка одоранта на газораспределительной станции. «Аварийных ситуаций в городе не произошло. Причиной запаха газа является закачка одоранта на газораспределительной станции в районе ГРЭС. Одорант — вещество, которое используется для придания запаха газу в предупредительных целях. Работы проводились в плановом порядке», — сообщает мэрия на своей странице в соцсети «Вконтакте». Работы уже завершены. Запах газа в отдельных районах города остается из-за северо-восточного направления ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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