Жителей Сургута напугал запах газа в городе

Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на запах газа в городе. В администрации пояснили, что причиной является закачка одоранта на газораспределительной станции.
«Аварийных ситуаций в городе не произошло. Причиной запаха газа является закачка одоранта на газораспределительной станции в районе ГРЭС. Одорант — вещество, которое используется для придания запаха газу в предупредительных целях. Работы проводились в плановом порядке», — сообщает мэрия на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Работы уже завершены. Запах газа в отдельных районах города остается из-за северо-восточного направления ветра.
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