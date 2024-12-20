У иноагента Макаревича не осталось имущества в России

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Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Андрей Макаревич больше не владеет имуществом в России Фото:

У российского музыканта Андрея Макаревича (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) больше нет имущества в России. Об этом сообщил представитель Макаревича Антон Чернин. Он также сообщил об отсутствии у исполнителя какого-либо бизнеса в стране.

«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», — заявил Чернин. Его слова передает РБК.

Ранее общественник и руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что у Макаревича в России осталось целых 70 объектов недвижимости. 18 декабря Федеральная налоговая служба заявила о ликвидации фирмы музыканта «Философия ненасилия» (признана иноагентом) из единого государственного реестра юридических лиц.

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У российского музыканта Андрея Макаревича (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) больше нет имущества в России. Об этом сообщил представитель Макаревича Антон Чернин. Он также сообщил об отсутствии у исполнителя какого-либо бизнеса в стране. «Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», — заявил Чернин. Его слова передает РБК. Ранее общественник и руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что у Макаревича в России осталось целых 70 объектов недвижимости. 18 декабря Федеральная налоговая служба заявила о ликвидации фирмы музыканта «Философия ненасилия» (признана иноагентом) из единого государственного реестра юридических лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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