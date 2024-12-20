У иноагента Макаревича не осталось имущества в России

У российского музыканта Андрея Макаревича (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) больше нет имущества в России. Об этом сообщил представитель Макаревича Антон Чернин. Он также сообщил об отсутствии у исполнителя какого-либо бизнеса в стране.
«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича в России нет», — заявил Чернин. Его слова передает РБК.
Ранее общественник и руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что у Макаревича в России осталось целых 70 объектов недвижимости. 18 декабря Федеральная налоговая служба заявила о ликвидации фирмы музыканта «Философия ненасилия» (признана иноагентом) из единого государственного реестра юридических лиц.
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