Что подарить девушке на Новый год, если все есть: 80 небанальных идей

Готовый список из 80 идей на любой бюджет
04 декабря 2025 в 21:35
На Новый год многие выбирают для близких практичные подарки, которые не будут пылиться на полке

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новый год — время, когда мужчины ломают голову над главным вопросом: что подарить? Чтобы вы не тратили нервы и не получали разочарованный взгляд, редакция URA.RU составило 80 продуманных идей подарков для девушки на Новый год 2025: от полезных гаджетов до стильных аксессуаров.

Как выбрать подарок девушке на Новый год 2026

Чтобы подарок точно понравился и запомнился, вот, что стоит помнить.

  1. Анализируйте интересы и образ жизни. Самый лучший подарок — полезный. Активной девушке пригодятся фитнес-браслет или термокружка, домоседке — уютный плед или аромадиффузор, творческой натуре — набор для мастер-класса. Вспомните, о чем человек говорил в последнее время («хочу начать бегать», «мечтаю о массаже»).
  2. Соберите «не подарочный» список. Замечайте, какие вещи человек использует ежедневно, но они уже старые или неудобные. Запутавшиеся наушники можно заменить на беспроводные, потертый кошелек — на стильную визитницу, обычную кружку — на умную с подогревом.
  3. Обращайте внимание на качество, а не только на бренд. Лучше купить один качественный предмет из хороших материалов (натуральная шерсть, кожа, экологичный воск), чем несколько дешевых аналогов. Это касается всего: от косметики до текстиля.
  4. Если сомневаетесь — дарите впечатления или возможность выбора. Сертификат в любимый магазин косметики, на мастер-класс, в SPA или на фотосессию — беспроигрышный вариант. Человек сам выберет то, что ему нужно, а подарок не будет пылиться на полке.
  5. Продумайте упаковку. Красивая подача усиливает впечатление. Даже простой подарок в стильной коробке с бантом и открыткой от руки будет воспринят с большей теплотой.

Что подарить девушке на Новый год: 80 идей

Милые 

1. Аромасвечи

Стильный и уютный подарок для создания расслабляющей атмосферы дома. Сейчас популярны свечи с натуральными ароматами, такими как лаванда, ваниль, корица или эвкалипт. Выбирайте свечи из соевого воска — они безопасны и долго горят.

2. Косметический набор

Идеальный подарок для девушек, которые любят ухаживать за собой. Можно выбрать готовые наборы от брендов Clinique, Sephora или Lush, а можно собрать индивидуальный комплект с любимыми средствами. Обратите внимание на уходовые продукты с натуральными маслами.

3. Мягкий плед

Теплый плед — отличный подарок для зимних вечеров. Популярны модели с эффектом «травка», пледы из микрофибры или шерсти мериноса. Для оригинальности можно выбрать плед с рукавами, который удобно использовать во время чтения или просмотра фильмов.

4. Тапочки в виде зверюшек

Милый и теплый подарок, который поднимет настроение. Можно выбрать модели с подогревом или ортопедической подошвой.

5. Розы в колбе

Розы в колбе — это элегантный и вечный символ романтики. Цветы, сохранившие свою красоту благодаря специальной технологии стабилизации, не вянут и не требуют ухода. Такой подарок станет изысканным украшением интерьера и будет напоминать о ваших чувствах долгие годы.

6. Теплые варежки и шарф

Зимний комплект согреет в холодное время года и дополнит образ. Обратите внимание на модные модели из кашемира или с мягким флисовым подкладом.

7. Украшения

Беспроигрышный вариант — серьги, браслет или кулон. Если хотите добавить индивидуальности подарку, выбери украшения с гравировкой или камнями по знаку зодиака.

8. Парфюмерия

Аромат — это всегда личный и изысканный подарок. Обрати внимание на трендовые ароматы, такие как Chanel Chance, Lancome La Vie Est Belle или YSL Libre.

9. Проектор звездного неба

Этот гаджет создаст волшебную атмосферу в комнате. Проектор проецирует звезды и галактики на потолок, что особенно понравится романтичным девушкам.

10. Мягкая пижама или халат

Подарок, который подарит уют и комфорт. Сейчас популярны пижамы из велсофта, фланели и с новогодними принтами.

11. Букет из мягких игрушек или сладостей

Букет из мягких игрушек или сладостей — это необычный и запоминающийся сюрприз, который удивит своей оригинальностью. Вместо увядающих цветов он дарит милые игрушки или вкусные лакомства, которые останутся надолго. Такой презент позволяет проявить фантазию и создать уникальную композицию под настроение и вкусы человека.

12. Подушка с фото или надписью

Подушка с фото или надписью — это теплый и личный подарок, который создает уют. На нее можно нанести памятное совместное фото, признание в любви или мотивирующую фразу. Такой аксессуар станет милым напоминанием о ваших чувствах и будет радовать каждый день.

Полезные и приятные

1. Фен или стайлер для волос

Практичный подарок для идеальной укладки. Сейчас популярны фены с ионизацией, которые бережно сушат волосы, и стайлеры типа Dyson Airwrap, которые укладывают волосы без перегрева.

2. Органайзер для косметики или аксессуаров

Практичный и стильный подарок для девушки, которая любит порядок на туалетном столике. Органайзеры бывают как компактные, так и вместительные — с отделениями для кистей, помад, флаконов духов и других мелочей. Сейчас популярны модели из прозрачного акрила, которые выглядят современно и позволяют видеть все содержимое.

3. Фитнес-браслет

Современные модели отслеживают шаги, калории, сон и даже уровень стресса. Подарок подойдет девушкам, которые следят за здоровьем и физической активностью.

 4. Электрическая щетка для лица

Этот гаджет поможет качественно очищать кожу и улучшать ее состояние. Популярные модели — Foreo Luna, Clarisonic Mia и их аналоги.

5. Термокружка с индивидуальным дизайном

Практичный подарок для тех, кто любит горячие напитки. Можно заказать кружку с именем девушки, ее фото или мотивирующей надписью.

6. Сертификат на мастер-класс по гончарному делу

Подарок для тех, кто любит творческие занятия и хочет попробовать что-то новое. Гончарный мастер-класс позволяет расслабиться, развить мелкую моторику и создать своими руками что-то уникальное — например, кружку, вазу или тарелку. Такие занятия помогают снять стресс и подарят массу положительных эмоций.

7. Аромадиффузор с натуральными маслами

Отличный подарок для создания уюта и расслабляющей атмосферы в доме. Аромадиффузоры с палочками равномерно распространяют приятный аромат, который помогает снять стресс и улучшить настроение. Популярные ароматы — лаванда, ваниль, цитрус или сандал. Выбирайте модели с натуральными эфирными маслами и стильным дизайном, который украсит интерьер.

8. Электронная фоторамка

Современный и оригинальный подарок, который позволит сохранять и демонстрировать любимые фотографии в цифровом формате. Электронные рамки с функцией слайд-шоу можно подключать к смартфону или компьютеру, чтобы загружать новые снимки. Это отличный способ украсить интерьер и сохранить теплые воспоминания.

9. Беспроводные наушники

Беспроводные наушники дарят свободу — можно слушать музыку, не путаясь в проводах. Они удобны в спорте, на прогулке или в дороге, легко подключаются к телефону и долго работают от заряда. Практичный подарок для современного активного человека. Популярные модели — Apple AirPods, Samsung Buds или JBL Tune.

10. Сертификат на SPA-процедуры

Подарок, который позволит расслабиться и привести себя в порядок. Варианты — массаж, уход за лицом или хаммам.

11. Сумка или рюкзак

Стильный аксессуар, который дополнит гардероб. Сейчас популярны минималистичные сумки из экокожи и рюкзаки с функциональными отделениями.

12. Палетка теней для век

Палетка теней — отличный подарок для тех, кто любит краситься. Это набор из нескольких оттенков в одной удобной упаковке. Можно подобрать цвета под любой случай — от спокойного повседневного до яркого праздничного макияжа.

13. Смарт-зеркало с подсветкой

Гаджет для комфортного макияжа и ухода за кожей. Оно светит так, что даже полуночный макияж будет выглядеть, как дневной — без единой синей тени там, где она не нужна. Незаменимая вещь, чтобы всегда быть уверенной, что твок отражение не вркт.

14. Набор для ванны (бомбочки и масла)

Набор для ванны с бомбочками и маслами — это готовый релакс-ритуал в красивой упаковке. Натуральные средства с ароматами лаванды или розы помогут снять напряжение и создать спа-атмосферу прямо дома. Такой подарок говорит о заботе и дарит возможность качественно отдохнуть после насыщенного дня. 15. Электрогрелка

Электрогрелка — практичный и заботливый подарок для холодного времени года. Она быстро создает комфортное тепло, помогая расслабиться после долгого дня или согреться в мороз. Современные модели безопасны, имеют регулировку температуры и станут надежным помощником для здоровья и уюта.

16. LED-маска для лица

LED-маска для ухода за кожей лица — это домашний аналог салонных светотерапевтических процедур. Устройство использует световые волны разного цвета для решения конкретных задач: например, синий свет борется с воспалениями, а красный стимулирует выработку коллагена. Такой гаджет позволяет проводить профессиональный уход в комфортных домашних условиях, экономя время и средства на посещении косметолога.

17. Умная колонка с голосовым помощником

Умная колонка с голосовым помощником — это многофункциональный гаджет для дома. С его помощью можно голосом включать музыку, получать справки о погоде, новостях и ставить напоминания. Устройство легко встраивается в систему «умного дома», позволяя управлять светом, розетками и другой техникой.

18. Качественное белье из натуральных тканей

Отличный набор для того, кто ценит комфорт и стиль в повседневности. Мягкое, качественное белье из натуральных тканей — это всегда приятно и выглядит достойно. Такой подарок говорит: «Я думаю о твоем удобстве».

Другие топ-50 идей подарков девушке на Новый год 2026

Вот еще список идей. Важный совет: чтобы подарок выглядел солидно и дорого, объединяйте несколько предметов в тематический набор. Одна стильная вещь, дополненная 2-3 аксессуарами в одной концепции, воспринимается как продуманный и ценный презент.

Техника и гаджеты

  1. Смарт-часы (с функцией отслеживания здоровья)
  2. Электронная книга (с регулируемой подсветкой)
  3. Портативная колонка (для поездок на природу)
  4. Стабилизатор для смартфона (для ровных видео)
  5. Внешний аккумулятор-пауэрбанк (стильного дизайна)
  6. Набор умных лампочек (с изменением цвета)
  7. Робот-пылесос (освободит время)
  8. Компактный принтер для фото (моментальные снимки)
  9. Подогреватель для кружки (чтобы чай не остывал)
  10. Световой будильник-симулятор рассвета (пробуждение без стресса)
Для уюта и дома

  1. Соляная лампа (для атмосферы и микроклимата)
  2. Умная кофемашина (для идеального эспрессо)
  3. Необычный держатель для украшений (в виде ветки или скульптуры)
  4. Набор для сыроварения или приготовления йогурта
  5. Автоматическая кормушка для питомца (если есть животное)
  6. Электрический камин (атмосферный и безопасный)
  7. Кресло-мешок (супер-расслабление)
  8. Настольный фонтан (успокаивающий звук воды)
  9. Стильная подставка для ноутбука (эргономичная)
  10. Барный набор (с инструментами для коктейлей)

Красота, здоровье и уход

  1. Расческа-детанглер (для легкого расчесывания)
  2. Устройство для чистки лица (с ультразвуком)
  3. Дарсонваль (для ухода за кожей и волосами)
  4. Набор японских или корейских масок для лица
  5. Роликовый массажер для лица (из кварца или нефрита)
  6. Массажная накидка на кресло (с прогревом)
  7. Набор для ароматерапии (лампа и набор масел)
  8. Солевая ванна для ног (с подсветкой и вибрацией)
  9. Увлажнитель воздуха (с функцией ароматизации)
  10. Набор экологичной косметики (zero waste, refill)

Стиль и аксессуары

  1. Эко-сумка-шопер (стильного дизайна)
  2. Чехол для паспорта (с RFID-защитой)
  3. Солнечная зарядка для гаджетов (для путешествий)
  4. Многофункциональный шарф-трансформер
  5. Набор носков с забавными принтами
  6. Мини-рюкзак для прогулок
  7. Стильный зонт-автомат (необычного кроя)
  8. Поясная сумка (для активностей)
  9. Визитница (для карт и документов)
  10. Складная шляпа от солнца

Творчество, хобби и впечатления

  1. Набор для каллиграфии (современной или японской)
  2. Сертификат на мастер-класс (по созданию духов, мыловарению)
  3. 3D-ручка (для творческих проектов)
  4. Набор для выращивания микрозелени (домашний огород)
  5. Подписка на аудиокниги (Storytel, Литрес)
  6. Билет на иммерсивный спектакль (необычный формат)
  7. Карта мира для отметок путешествий
  8. Набор для создания гравюры
  9. Абонемент в батутный парк или на скалодром
  10. Сертификат на полет в аэротрубе
  11. Курс по цифровой иллюстрации
  12. Подарочный бокс с локальными продуктами (фермерский)
  13. Набор для создания своего вина или настойки
  14. Сертификат на фотосессию с питомцем
  15. Билеты на концерт в необычном месте (камерный зал, планетарий)

