Путин раскрыл ситуацию с поставками нефти в Индию

«Поставки российской нефти в Индию идут ритмично», — сказал Путин в интервью индийскому телеканалу India Today. Президент также подчеркнул, что российские нефтяные компании высоко оценивают сотрудничество с индийской стороной и считают индийских партнеров надежными.

Владимир Путин ранее подчеркнул, что российско-индийское сотрудничество в энергетической сфере остается стабильным и не зависит от ситуации вокруг конфликта на Украине. Глава российского государства отметил, что Индия заняла позиции одного из крупнейших экспортеров нефтепродуктов в Европу. Путин добавил, что Индия по-прежнему является для России надежным и проверенным партнером в оборонной сфере. Москва не ограничивается поставками вооружений и военных технологий, а передает индийской стороне соответствующие разработки.