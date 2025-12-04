Путин раскрыл ситуацию с поставками нефти в Индию
Путин подчеркнул, что нефтяные компании РФ считают индийских партнеров надежными
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Поставки российской нефти в Индию продолжаются в штатном режиме. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Поставки российской нефти в Индию идут ритмично», — сказал Путин в интервью индийскому телеканалу India Today. Президент также подчеркнул, что российские нефтяные компании высоко оценивают сотрудничество с индийской стороной и считают индийских партнеров надежными.
Владимир Путин ранее подчеркнул, что российско-индийское сотрудничество в энергетической сфере остается стабильным и не зависит от ситуации вокруг конфликта на Украине. Глава российского государства отметил, что Индия заняла позиции одного из крупнейших экспортеров нефтепродуктов в Европу. Путин добавил, что Индия по-прежнему является для России надежным и проверенным партнером в оборонной сфере. Москва не ограничивается поставками вооружений и военных технологий, а передает индийской стороне соответствующие разработки.
