Путин указал США на несправедливость в их политике

Путин заявил, что Штаты продолжают закупку ядерного топлива у Москвы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Вашингтон по-прежнему приобретает у России ядерное топливо, в связи с этим непонятно, почему в США полагают, что Индия не вправе закупать те же энергоресурсы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, поставки российской нефти в Нью-Дели осуществляются в штатном режиме и без сбоев.

«США продолжают закупать ядерное топливо у РФ, поэтому непонятно, почему они считают, что Индия не может покупать российские энергоресурсы», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.