Путин указал США на несправедливость в их политике

Путин: США продолжают закупать ядерное топливо у России
04 декабря 2025 в 21:15
Путин заявил, что Штаты продолжают закупку ядерного топлива у Москвы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Вашингтон по-прежнему приобретает у России ядерное топливо, в связи с этим непонятно, почему в США полагают, что Индия не вправе закупать те же энергоресурсы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, поставки российской нефти в Нью-Дели осуществляются в штатном режиме и без сбоев.

«США продолжают закупать ядерное топливо у РФ, поэтому непонятно, почему они считают, что Индия не может покупать российские энергоресурсы», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на  сайте канала.

Также в ходе официального визита в Нью‑Дели Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Индией по вопросу поставок российского топлива, в том числе в форматах, которые допускают потенциальные консультации с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Индия превратилась в одного из крупнейших экспортеров нефтепродуктов в Европу, и это обусловлено не только объемами закупок нефти у РФ.

