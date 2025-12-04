Путин указал США на несправедливость в их политике
Путин заявил, что Штаты продолжают закупку ядерного топлива у Москвы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Вашингтон по-прежнему приобретает у России ядерное топливо, в связи с этим непонятно, почему в США полагают, что Индия не вправе закупать те же энергоресурсы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, поставки российской нефти в Нью-Дели осуществляются в штатном режиме и без сбоев.
«США продолжают закупать ядерное топливо у РФ, поэтому непонятно, почему они считают, что Индия не может покупать российские энергоресурсы», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.
Также в ходе официального визита в Нью‑Дели Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Индией по вопросу поставок российского топлива, в том числе в форматах, которые допускают потенциальные консультации с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что Индия превратилась в одного из крупнейших экспортеров нефтепродуктов в Европу, и это обусловлено не только объемами закупок нефти у РФ.
