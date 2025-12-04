Путин рассказал о планах Индии по закупке энергоресурсов России
По словам Путина, стороны согласны с тем, что отсутствие паритета необходимо устранять
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Индия не собирается ограничивать импорт из РФ, поскольку остро нуждается в российских ресурсах. Об этом заявил президент Владимир Путин.
«РФ и Индия отдают отчет, что существуют дисбалансы в торговле, но Нью-Дели не вводит ограничения, потому что нуждается в российских ресурсах», — сказал Путин. Речь идет о ситуации, когда объем поставок российских товаров в Индию значительно превышает индийский экспорт в Россию. По словам президента, стороны согласны с тем, что отсутствие паритета необходимо устранять, но не путем запретов и ограничений.
Ключевой интерес индийской стороны сосредоточен на нефти, нефтепродуктах и удобрениях из РФ. По словам Владимира Путина, премьер-министр Индии»постоянно поднимает вопрос увеличения поставок удобрений, нефти и нефтепродуктов из России».
Президент России ранее сообщил, что поставки российской нефти в Индию осуществляются без сбоев. Он отметил, что экспорт продолжается в плановом и устойчивом режиме. Российские нефтяные компании положительно оценивают взаимодействие с индийскими контрагентами и рассматривают их как надежных партнеров.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.