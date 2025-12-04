Глава киевского режима Владимир Зеленский, изначально декларировавший стремление к миру, встал на сторону националистически настроенных групп, а не интересов народа Украины. Об этом напомнил президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today. По словам российского лидера, для киевских властей принципиально важно признать, что наиболее эффективным способом урегулирования существующих проблем являются переговоры. Путин также отметил, что нынешнее украинское руководство практически загнало себя в угол. Кроме того, он охарактеризовал менталитет киевского режима как схожий, по его мнению, с менталитетом неонацистских режимов.