Путин раскрыл стремления России на Украине

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что Задача Москвы состоит не в достижении военной победы как самоцели. Ее сущность в защите национальных интересов и обеспечении безопасности людей. Так прокомментировал ситуацию на Украине Владимир Путин. В интервью индийском телеканалу India News он подчеркнул, что, по его мнению, инициатором нынешнего конфликта является не Россия ,а Запад,. Как утверждает Путин именно последний способствовал госперевороту на Украине и тем самым заложил основу для военного противостояния. Также российский лидер отметил, что западные страны фактически ведут войну против России, используя в качестве инструмента Украину. При этом на протяжении восьми лет Россия пыталась урегулировать украинский кризис мирными средствами. Поэтому СВО президент охарактеризовал не как начало войны, а как попытку завершить затянувшийся конфликт.