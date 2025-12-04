Логотип РИА URA.RU
Суд поставил точку в деле о крушении Ил-76 с пленными ВСУ на борту в 2024 году

04 декабря 2025 в 21:31
Фото: © URA.RU

Полковник Вооруженных сил Украины Николай Дзяман* (признан террористом и экстремистом на территории РФ) получил пожизненный срок в тюрьме. В 2024 году он отдал приказ на уничтожение самолета Ил-76 с пленными на борту. Такое вердикт вынес военный суд. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с осужденного также взыщут четыре млрд рублей в пользу Минобороны. Также будут удовлетворены заявленные иски на сумму 14 млн рублей.

