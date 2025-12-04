Путина попросили дать оценку Трампу

Путин не стал давать персональную характеристику американскому коллеге Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин отказался давать персональную характеристику американском лидеру Дональду Трампу. Он подчеркнул, что такие оценки должны формироваться гражданами соответствующей страны в ходе выборов.

«Такеи оценки должны давать граждане страны на выборах», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.

По его словам, Дональд Трамп в своей деятельности руководствуется интересами США, так же как Россия исходит из собственных национальных интересов. Комментируя решения американского лидера, российский президент отметил, что они не принимаются произвольно и свидетельствуют о проведении им самостоятельной политики.

