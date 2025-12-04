Россияне остались без SnapChat
04 декабря 2025 в 21:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
С октября Роскомнадзор осуществляет блокировку Сервис для общения SnapChat заблокирован на территории России. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. Причиной такого решения, стало применение мессенджера для организации террористической деятельности.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал