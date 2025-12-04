Логотип РИА URA.RU
Дочь и внучку Долиной приобщили к делу о продаже квартиры певицы

04 декабря 2025 в 21:42
Фото: © URA.RU

К рассмотрению спора, связанного с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, привлечены ее дочь и внучка. Данная информация следует из материалов Верховного суда РФ. В судебных документах указано: «Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в собственных интересах и в интересах несовершеннолетней».

