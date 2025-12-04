Дочь и внучку Долиной приобщили к делу о продаже квартиры певицы
04 декабря 2025 в 21:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
К рассмотрению спора, связанного с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, привлечены ее дочь и внучка. Данная информация следует из материалов Верховного суда РФ. В судебных документах указано: «Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в собственных интересах и в интересах несовершеннолетней».
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал