Путин оценил планы Украины войти в НАТО

На Украине исходят из того, что возможное присоединение страны к Североатлантическому альянсу принесет стране выгоду, тогда как в Москве рассматривают такой шаг как фактор, создающий угрозу национальной безопасности России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Украина считает, что выиграет от вступления в НАТО, а РФ считает, что это будет угрожать ее безопасности. Украина не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности России», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.

Он сообщил о необходимости выработать такой формат гарантий безопасности для Украины, который не создавал бы угроз для безопасности РФ. Также Владимир Путин напомнил, что Москва настаивает на соблюдении данных в 1990-е годы обещаний о нерасширении НАТО на восточные территории. Россия в этом вопросе не требует ничего исключительного или неожиданного, а лишь добивается выполнения взятых на себя обязательств.

