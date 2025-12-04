Путин оценил планы Украины войти в НАТО
Путин предложил разработать такие гарантии безопасности для Киева, которые не угрожали бы Москве
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На Украине исходят из того, что возможное присоединение страны к Североатлантическому альянсу принесет стране выгоду, тогда как в Москве рассматривают такой шаг как фактор, создающий угрозу национальной безопасности России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Украина считает, что выиграет от вступления в НАТО, а РФ считает, что это будет угрожать ее безопасности. Украина не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности России», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.
Он сообщил о необходимости выработать такой формат гарантий безопасности для Украины, который не создавал бы угроз для безопасности РФ. Также Владимир Путин напомнил, что Москва настаивает на соблюдении данных в 1990-е годы обещаний о нерасширении НАТО на восточные территории. Россия в этом вопросе не требует ничего исключительного или неожиданного, а лишь добивается выполнения взятых на себя обязательств.
Ранее Владимир Путин заявил, что у лидера США Дональда Трампа есть собственное видение причин, по которым боевые действия на Украине необходимо прекратить в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что Штаты в целом проявляют активность в поиске вариантов урегулирования кризиса. Трамп регулярно заявляет о стремлении сократить человеческие потери, связанные с ситуацией в Киеве и российский президент выразил уверенность в искреннем характере этих заявлений.
