Путин: России не нужно было присоединять порт в Севастополе

Порт в Севастополе не нужно было присоединять, он и так был российским. Об этом заявил президент России Владимир Путин .

Комментируя значение Севастополя и Черноморского флота в контексте присоединения Крыма в 2014 году, Путин заявил, что Россия не нуждалась в присоединении порта как объекта. По его словам, Севастополь уже находился под российским контролем.

По словам президента, Россия действовала в ответ на политический кризис на Украине. «Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь людям, которые не приняли переворот в Киеве», — сказал Путин. В продолжение темы Путин сформулировал более общий принцип, которым, по его словам, руководствуется Москва. «Россия всегда защищает свои интересы и своих людей», — заявил он, связывая эту установку как с событиями в Крыму, так и с нынешней политикой России в целом.