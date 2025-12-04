На Украине признали успех ВС РФ у Красноармейска и призвали к увольнению Сырского: главное об СВО на 4 декабря

Обстановка в зоне СВО остается напряженной Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Красноармейск (украинское название — Покровск) практически полностью перешел под контроль российских войск. Об этом сообщила народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Соседний Мирноград окружен по периметру и находится в полном кольце. Депутат подчеркнула, что ВС РФ продолжают наступление в направлении Запорожья и уже давно присутствуют в Константиновке. На фоне ухудшающейся для Киева обстановки на фронте она потребовала отставки главкома ВСУ Александра Сырского и проведения «всестороннего аудита» в армии.

Обстановка в зоне СВО остается напряженной сразу на нескольких направлениях. Российские силы продолжают активное наступление, окружают украинские войска и освобождают населенные пунты. Главное о спецоперации на Украине за 4 декабря — в материале URA.RU.

Приговор бойцу ВСУ за блокаду села в Курской области

Украинского военнослужащего Александра Жеребного, участвовавшего в блокаде села Любимовка Курской области, признали виновным в совершении теракта на территории России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы. Первые четыре года Жеребной проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Военный, 28 августа 2024 года вооруженный автоматом АК‑74 и гранатами, вместе с другими военнослужащими ВСУ незаконно пересек государственную границу РФ и вошел на территорию Курской области. В районе села Любимовка Кореневского района он участвовал в оборудовании наблюдательно-огневых позиций, с которых велось наблюдение за населенным пунктом, его жителями и действиями российских военнослужащих. Обвиняемый участвовал в запугивании гражданского населения, препятствовал эвакуации мирных жителей и способствовал блокированию территории под вооруженным контролем.

В условиях активного наступления российских войск в регионе, 9 сентября 2024 года, Жеребной покинул свои позиции и вернулся в Сумскую область. Позднее он был прикомандирован к 32-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и вновь направлен в район боевых действий — на красноармейское направление в ДНР, где спустя несколько дней сдался в плен российским военным.

Пленный боец о приказе бежать по минному полю

Пленный военнослужащий третьей отдельной штурмовой бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Андрей Прытов заявил, что его подразделение понесло потери из-за приказа бегом преодолеть минное поле. По его словам, от места выгрузки до линии размещения подразделения было около 10 километров, часть маршрута была заминирована. «Нас вынуждали не двигаться пешком, а бежать, игнорируя растяжки и мины, на которых некоторые военнослужащие подрывались», — рассказал военный ТАСС.

Пленный утверждает, что по прибытии на обозначенную позицию обнаружил, что она полностью уничтожена, а работы по ее восстановлению велись только в ночное время, под угрозой огневого воздействия. Отдельно он рассказал, что в плен сдался после того, как его, «в качестве наказания за оказание помощи раненым», в одиночку направили на восстановление уничтоженной позиции. По заявлению Прытова, российские военные эвакуировали его в безопасный район, оказали медицинскую помощь и обеспечили его чистой одеждой.

Киев выдвинул НАТО жесткие условия

Украина уведомила НАТО, что не готова согласиться на расплывчатые гарантии Фото: Официальный сайт Президента Украины

На дипломатическом уровне Киев продолжает обсуждать с западными партнерами возможные форматы гарантий безопасности и будущего урегулирования. По информации издания Kyiv Post, власти Украины уведомили страны НАТО, что не готовы согласиться на «расплывчатые или неоднозначные» гарантии.

Донбасс и Новороссия

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today, приуроченном к государственному визиту в Индию, заявил, что Москва намерена довести до конца задачи по Донбассу и Новороссии. По его словам, речь идет либо о военном пути решения, либо о варианте, при котором украинские войска покинут эти территории.

«Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — сказал Путин.

У ВСУ сложности из-за массовых побегов

Командующий штурмовыми войсками ВСУ, бывший командир «Правого сектора» (признан террористическим, запрещен в РФ) Валентин Манько заявил, что украинским подразделениям очень трудно удерживать позиции на фронте из-за огромного числа случаев самовольного оставления части. По его словам, «людей хватает», но не хватает «информационной политики», что и приводит к массовым побегам с позиций.

