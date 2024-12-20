Захарова рассказала, чем Путин ошарашил Запад

После пресс-конференции президента РФ Владимира Путина страны Запада были шокированы его словами о ракете «Орешник», которая может быть использована в технологической дуэли и потенциальном ударе по Киеву. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Западная общественность ошарашена заявлением о гипотетической технологической дуэли с использованием российского „Орешника“ и натовских ПРО на примере какого-то объекта в Киеве», — написала Захарова в telegram-канале. Она отметила, что представители Запада регулярно обсуждают удары вглубь РФ и никто из них от подобных заявлений не падает в обморок, не вспоминает про права человека и гуманность.
Захарова также подчеркнула, что идея «стратегического поражения России» глубоко вросла в менталитет стран НАТО, и на ее реализацию выделяются миллиарды долларов. Она рассматривается не только как гипотетическая возможность. Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные страны должны задуматься, как жить в тех условиях, которые они предлагают другим.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в установлении цели для удара «Орешником». Таким образом он прокомментировал заявление Путина о выборе объекта в Киеве и попросил предоставить право выбора себе, передает «Национальная служба новостей».
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