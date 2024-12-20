Захарова рассказала, чем Путин ошарашил Запад

Захарова: на Западе должны задуматься о словах Путина насчет «Орешника»
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Мария Захарова напомнила о том, как на Западе постоянно рассуждают об ударах вглубь РФ
Мария Захарова напомнила о том, как на Западе постоянно рассуждают об ударах вглубь РФ Фото:
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Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

После пресс-конференции президента РФ Владимира Путина страны Запада были шокированы его словами о ракете «Орешник», которая может быть использована в технологической дуэли и потенциальном ударе по Киеву. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Западная общественность ошарашена заявлением о гипотетической технологической дуэли с использованием российского „Орешника“ и натовских ПРО на примере какого-то объекта в Киеве», — написала Захарова в  telegram-канале. Она отметила, что представители Запада регулярно обсуждают удары вглубь РФ и никто из них от подобных заявлений не падает в обморок, не вспоминает про права человека и гуманность. 

Захарова также подчеркнула, что идея «стратегического поражения России» глубоко вросла в менталитет стран НАТО, и на ее реализацию выделяются миллиарды долларов. Она рассматривается не только как гипотетическая возможность. Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные страны должны задуматься, как жить в тех условиях, которые они предлагают другим.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в установлении цели для удара «Орешником». Таким образом он прокомментировал заявление Путина о выборе объекта в Киеве и попросил предоставить право выбора себе, передает «Национальная служба новостей». 

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После пресс-конференции президента РФ Владимира Путина страны Запада были шокированы его словами о ракете «Орешник», которая может быть использована в технологической дуэли и потенциальном ударе по Киеву. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.  «Западная общественность ошарашена заявлением о гипотетической технологической дуэли с использованием российского „Орешника“ и натовских ПРО на примере какого-то объекта в Киеве», — написала Захарова в  telegram-канале. Она отметила, что представители Запада регулярно обсуждают удары вглубь РФ и никто из них от подобных заявлений не падает в обморок, не вспоминает про права человека и гуманность.  Захарова также подчеркнула, что идея «стратегического поражения России» глубоко вросла в менталитет стран НАТО, и на ее реализацию выделяются миллиарды долларов. Она рассматривается не только как гипотетическая возможность. Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные страны должны задуматься, как жить в тех условиях, которые они предлагают другим. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в установлении цели для удара «Орешником». Таким образом он прокомментировал заявление Путина о выборе объекта в Киеве и попросил предоставить право выбора себе, передает «Национальная служба новостей». 
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