19 декабря 2024

«Шри-Ланка за 120 000»: эксперт объяснила, почему в декабре самые выгодные цены на путешествия

В декабре курганцам наиболее выгодно отправиться в путешествие
© Служба новостей «URA.RU»
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В декабре путешествия наиболее доступны по ценам
В декабре путешествия наиболее доступны по ценам Фото:

Декабрь для курганцев — самый выгодный для путешествий период. В этом уверена эксперт по туризму Екатерина, которая объяснила URA.RU, стоит ли сейчас планировать заграничные поездки. 

Декабрь всегда радует выгодными турами, особенно перед новогодними праздниками. В этом месяце цены на путевки снижаются, так как многие не берут отпуск в конце года. В это время наблюдается значительное снижение цен на авиабилеты и туры. «Сейчас, например, можно найти предложения на Шри-Ланку за 120-130 тысяч рублей на 10 дней. Это очень дешево для такого популярного направления», — добавляет Екатерина.

Она также упоминает о других странах, таких как Таиланд, где также можно обнаружить привлекательные цены. Эксперт объясняет, что в конце года рейсы остаются на прежнем уровне, и это создает благоприятные условия для путешественников. «Рейсы по программе выставляются заранее, и если вы планируете поездку в декабре, то можете рассчитывать на выгодные предложения», — говорит она.

Таким образом, декабрь становится идеальным временем для путешествий. Екатерина подчеркивает, если позволяет руководство надо обязательно брать отпуск в это время и пользоваться возможностью.

Ранее URA.RU писало, куда курганцы могут слетать на новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января билеты в Москву стоят от 10 681 до 15 324 рублей. В Санкт-Петербург цены варьируются от 6 063 до 15 690 рублей, а обратные билеты — от 10 487 до 15 685 рублей. В Сочи прямые рейсы обойдутся от 10 368 до 11 565 рублей.

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Декабрь для курганцев — самый выгодный для путешествий период. В этом уверена эксперт по туризму Екатерина, которая объяснила URA.RU, стоит ли сейчас планировать заграничные поездки.  Декабрь всегда радует выгодными турами, особенно перед новогодними праздниками. В этом месяце цены на путевки снижаются, так как многие не берут отпуск в конце года. В это время наблюдается значительное снижение цен на авиабилеты и туры. «Сейчас, например, можно найти предложения на Шри-Ланку за 120-130 тысяч рублей на 10 дней. Это очень дешево для такого популярного направления», — добавляет Екатерина. Она также упоминает о других странах, таких как Таиланд, где также можно обнаружить привлекательные цены. Эксперт объясняет, что в конце года рейсы остаются на прежнем уровне, и это создает благоприятные условия для путешественников. «Рейсы по программе выставляются заранее, и если вы планируете поездку в декабре, то можете рассчитывать на выгодные предложения», — говорит она. Таким образом, декабрь становится идеальным временем для путешествий. Екатерина подчеркивает, если позволяет руководство надо обязательно брать отпуск в это время и пользоваться возможностью. Ранее URA.RU писало, куда курганцы могут слетать на новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января билеты в Москву стоят от 10 681 до 15 324 рублей. В Санкт-Петербург цены варьируются от 6 063 до 15 690 рублей, а обратные билеты — от 10 487 до 15 685 рублей. В Сочи прямые рейсы обойдутся от 10 368 до 11 565 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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